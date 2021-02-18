香港每天都有數以千百計的動物正在尋找可以安居的地方，你願意為這些孩子帶來希望和曙光嗎？以領養代替購買，你也可以給牠一個溫暖的家。《每日一領養》為你提供尋家孩子的資訊，今天的主角是來自愛護動物協會的Sa Sa。

名字：Sa Sa

品種：唐狗

性別：雌性

年齡：2歲

位置：香港愛護動物協會灣仔中心

領養編號： 488839

晶片編號：603 623 293

其他事項：看見牠額頭上的皺紋，你可能會誤以為Sa Sa是一隻沙皮，其實牠是隻不折不扣的唐狗。Sa Sa在去年11月時已在領養部尋家，可惜皮膚出現了一些毛病，因此在過去三個月都只能在醫院裏度過；但經過獸醫團隊連月來的照料，Sa Sa的健康狀況已改善了許多。亦因為Sa Sa長期逗留在同一空間，而導致牠在新環境下顯得十分緊張，尤其當有陌生人或人太多的時候。不過毋須太擔憂，經過一段時間的相處後，Sa Sa慢慢會與你變得熟絡，有時還會跟在你身後，玩追逐遊戲呢！你是否願意陪伴Sa Sa成長呢？

愛護動物協會資訊

豁免牌照號碼：ORG-00002

官方網站：https://www.spca.org.hk/ch/

以上資料的最後更新日期為2020年2月19日，詳細領養資訊可瀏覽愛護動物協會的官方網站，領養申請的接收及批核將由該機構全權負責。

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