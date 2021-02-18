早幾個月前推出的Daewoo大宇無煙燒烤爐，在疫情肆虐、難以出街食韓燒的情況下，成為大熱產品，人人都大讚能在家中韓燒之餘，仲要解決埋油煙問題。前Gadget Guy、現為凍肉達人的肥通，當然也入手了一部試用；不過試用幾次後，他很懷疑這機的吸油煙能力，所以今次就搵埋對空氣質素特別有要求的口罩品牌老闆小丁一同測試一下。

機底水盤吸油能力成疑

肥通說：「它的最大賣點當然就是抽風系統，一邊是入氣位，油煙經過機底的水盤，再由另一邊出來，理論上是把油份依附在水中以減少油煙，但問題是水盤實際上能吸到多少空氣中的油份呢？」大家或者會說：「我平時用完這機，水盤充滿油，不就是油煙中的油嗎？」但只要細心觀察便會發現，水盤上的油其實絕大部份是由燒烤盤上直接滴進水中，而非油煙中的油份，肥通亦做了一個小測試來證實這個論點。他先把燒烤盤下的金屬盤，用錫紙好好包裹着，避免燒烤盤的油的滴進水盤。然後用肥豬肉燒烤約30分鐘製造大量油煙，當然也會開啟燒烤爐的抽風系統；如果水盤真的能帶走油煙中的油份，那麼30分鐘後水盤上或多或少也應該會有油份在水面。但30分鐘後，「水面上竟然一點油也沒有，基本上完全維持清水狀態。」

專業儀器實測 開抽風後空氣粒子高至3倍

不過，這小測試當然也不能完全否定它的效能，所以我們再做一個更科學化的實驗，就是用上小丁口罩廠中使用的空氣粒子監測儀TSI DUSTTRAK II，檢測燒烤時的空氣質素變化。未開爐前的空氣質素，大概是每平方米0.02微克粒子，之後便燒4塊牛仔骨約5分鐘至全熟作測試。開爐燒烤，並在沒有開啟抽風系統下，空氣粒子數量會上升到大概每平方米0.1微克，即比正常增加了十倍左右，最高時更可達近0.2微克。

之後我們再開啟抽風系統作測試，為公平起見，我們先完全清洗燒烤板，燒相同份量牛仔骨，同樣燒約5分鐘。小丁：「可以看到油煙的確即時從抽風口抽走，但有趣的是空氣依然有強烈燒烤味。」雖然煙的確少了，但空氣質素的監測結果卻是相反，在開啟抽風系統下燒烤，空氣粒子平均數量大概是每平方米0.3微克，是沒有開抽風時平均0.1微克近3倍。

之後我們再用另一款沒有抽風系統的燒烤板測試，空氣粒子數量同樣一直維持在每平方米0.1微克左右。他們嘗試解釋，就是所謂的抽風系統雖然看似能把油煙即時吸走，但實際上卻難以把油份過濾或凝結在水上。換句話說，某程度上它只是把油煙吸入，然後從另一方向集中噴出，這亦可能是空氣粒子比沒有開抽風時更多的原因。

他們總結：「我們對Daewoo大宇無煙燒烤爐的抽風系統效能，是存有疑問的。當然還是要先戴一戴頭盔，我們的測試方法比較土炮，不算太精密。不過有一件事必須提醒大家的，就是無論大家是否用這款無煙燒烤機，在燒烤時也謹記盡量不要煎燶，因為有害粒子其實主要都是從燶了的油釋放出來，對人體有害，大家千萬要小心。」

同場加映：Daewoo大宇無煙燒烤爐徹底清洗法

不論測試結果如何，這部機近來也是非常大熱，但相信亦有很多朋友對這機的清洗感到有一定難度，問題主要是太多部件，一共有5個部件要清洗。肥通：「我會把這部機分成兩組去清潔：第一組是銀色底盤、發熱線和水盤，這一組相對比較簡單，只需用濕紙巾加毛巾便可以；另外，機身和燒烤板便相對比較難清潔，要拆件沖水。」他說，銀色底盤和水盤可先用濕毛巾，再用含去油成份的濕紙巾清潔，當然也可選擇用熱水去油。但要注意一點的是發熱線組件：「這部份絕不能濕水，所以我非常建議用去油污濕紙巾去清潔，當然也要在它完全冷卻後才進行清潔，要不便有機會受傷。」

至於機身，肥通說原來只要反轉機身，扭開螺絲，便能把整個抽風組件取出，之後便能整個用水清潔。「我會先噴上一些去油污的清潔劑，然後再利用一個小油掃清潔，因為小油掃能有效清除積存油污的細微位置。」之後便可直接用水沖洗乾淨，而燒烤板亦可用相同方法處理，同樣可用油掃清潔難洗位置，當然亦可用熱水幫助去油。

記者：韓繼聰

攝影：許先煜、潘志恆

編輯：鄒仲安

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