毛孩與人類一樣，年老後都有很大機會出現認知障礙症候群（Cognitive Dysfunction Syndrome），亦即俗稱的老年癡呆症或失智症。毛孩的認知能力和反應會隨着年紀漸大而退化，從而影響行為、身心和生活質素。

狗狗7歲、貓咪11歲起有認知障礙症狀

狗狗在7歲開始就會陸續出現認知障礙的症狀，而貓咪則是約在11歲以上。根據統計，每3 隻年紀達11至12歲的狗狗當中，就有1隻患上認知障礙症；而15至16歲的狗狗患上認知障礙症的比例更高達68%。

毛孩患上認知障礙症的初期沒有明顯迹象，狗狗從13歲開始症狀就會較為明顯；到了15歲，大多數狗狗都會出現認知障礙的症狀。如果貓狗出現以下情況，就要多加留意，可能是患上早期的認知障礙症：

1. 日夜顛倒：白天睡覺的時間大增、晚上經常吠叫

2. 沒有原因地不停原地轉圈

3. 當飼主外出後，狗狗會在家中反常地搗亂

4. 產生分離焦慮：不願意讓飼主外出，出門時會糾纏不休

5. 隨處大小便，不再守已經養成的排泄習慣

6. 呼叫狗狗的名字時毫無反應

7. 乖巧的狗狗會突然作出攻擊性行為

8. 躲在狹小的地方，但經常會卡在角落

9. 失去活力，不願意跑動

10. 無法完成或是容易忘記飼主剛下的指令

11. 總是鬱鬱寡歡

12. 在貓砂盆外排泄

要辨識貓狗的認知障礙症狀，可以由情緒、作息習慣、反應能力、方向感、社交等多方面去判斷。所以平時要多觀察毛孩的生活大小事，萬一牠們突然在一些日常生活習慣上作出不尋常的轉變，都可以及早發現，就算不是認知障礙症，其他機能性的疾病都可以及早發現和治療。

當懷疑毛孩患上認知障礙症，千萬不要驚慌，先用文字、照片或影像等方式去記錄牠們的異常行為，再根據資料諮詢獸醫。當排除其他疾病，證實寵物患上認知障礙症後，就要撥出多一點時間陪伴毛孩去渡過難關，進行治療。

除了定期服用處方的藥物外，飼主亦要額外留意毛孩的飲食習慣，因為牠們未必記得自己已經進食而不斷叫主人餵食，容易造成過度進食而引致腸胃不適。所以可以將貓狗每餐的進食量減少，增加用餐次數，少吃多餐。亦可以帶狗狗進行一定的益智運動項目，如撿球、飛盤等，助牠們預防認知障礙症。

點擊文章瀏覽更多動物新聞﹕

撰文：黃雅純

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！