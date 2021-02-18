說起開篷跑車（Roadster）普及化的功臣，很多人會想起萬事得MX-5。不過MX-5在出現時已經是Roadster的第二春。說到Roadster第一次爆紅，一定是MG MGB。何以MGB對Roadster那麼重要？這是因為在MGB出現之前，所有同類型的英式Roadster都是採用陣式車架，再加上當年造車技術未算成熟，所以很多時這些Roadster就算有車頂，都未必有側窗。而MGB在1962年初次面世的時候，正正改變了這兩項東西，它不但採用一體式（Monocoque）車架，還要標準配備手攪車窗，如果肯加錢還可以加裝暖氣，它將Roadster變得更加「親民」。

試過改名換偈推出 無奈不敵Hot Hatch

至於動力，MGB其實主打一副來自BMC（British Motor Corporation）的1.8公升B Series引擎，最大馬力為95匹，峯值扭力為142Nm。在1967年的時候，MG嘗試將一副3公升直六引擎放進MGB的軀殼，然後以MGC的名義出售，不過這部車因為定價偏高，加上操控性比較遜色，於是在兩年時間內就被淘汰。

美國市場是MGB其中一個重要的出口國，當年所有美國車都使用V8引擎，就算不是都要配一副直六機器。而且當年絕大部份美國車攻彎性能很差，因此當地對靈活矯捷的英式Roadster有一定追捧。可是隨着Hot Hatch在70年代中開始崛起，英式Roadster亦都逐漸式微，MGB亦正式在1980年停產，完成它長達18年的使命。說到這裏，大家是否以為MGB的故事已經告一段落？雖然MGB停產之後，英式Roadster可以說是沉寂了10年左右，直至1989年萬事得推出第一代MX-5，英式Roadster才再次引起新一輪潮流。

MG在1992年，曾將已經埋葬了12年的MGB再次推出，將車身更新一下，配置一副190匹的3.9公升Rover V8引擎進去，再以MG RV8的名義重推發售。只可惜這部車在90年代，不但仍使用MGB當年的車門和尾箱，更仍使用鼓式煞車，制動力非常差勁，所以MG RV8最終捱了三年，去到1995年正式壽終正寢。

Roadster先驅 啟蒙萬事得MX-5

總括而言，MGB可以稱得上是世上其中一部最重要的開篷車，它在60年代，將Roadster變得普及化，沒有它的出現，車迷都未必能享受到今天仍在售賣的萬事得MX-5。加上MGB當年產量很高，令不少選擇玩老爺車的車迷，都選了MGB作為好好的起步點。

1972 MGB Roadster

引擎：1,798c.c. 直四

馬力：95hp/5,400rpm

扭力：142Nm/2,500rpm

傳動：四前速手波，後輪驅動

採訪：梁彥韜

攝影：Jack Wong

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