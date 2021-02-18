芫荽的獨特氣味令人又愛又恨，究竟芫荽孰香孰臭的問題在網絡上爭論不停，更造就了芫荽的極高人氣，更應用在薯片、醬汁、蛋糕、雪糕上，變成充滿創意風味的食品。

很多人討厭芫荽，主要是因為它的味道，因為芫荽會散發出一種醛類化合物「癸烯醛」的特殊氣味，有點像臭掉的「肥皂」。但是這種「癸烯醛」的化學結構不穩定，容易被高溫破壞，所以在料理中大多都是上菜前才灑上一點芫荽，而且都是生的，畢竟要是煮太久，「癸烯醛」的氣味就會變質。

後來有研究指出，並非所有人都討厭芫荽「癸烯醛」氣味，是因為如果我們身上帶有的「OR6A2」基因發生突變，嗅覺對於醛類化合物的接受器就變得異常敏感。當嗅覺變敏感了，表示就算相同劑量的醛類份子飄散在空氣中，份子與嗅覺接受器進行的化學反應會比平常增加數倍甚至是數十倍之多，讓很多人「天生」就討厭芫荽的氣味。

其實芫荽的營養價值豐富，富含維生素A、B1、B2、C，以及鈣、鐵、磷、鎂、鉀礦物質、硫化物、楊梅素，其中維生素C超過桃、梨及蘋果，更比番茄多3倍；胡蘿蔔素也比番茄、四季豆、青瓜高出10倍以上。只要將芫荽加入水果打成汁每天飲用，就能發揮上述這些元素的保健功效。

其次，《本草綱目》記載「芫荽心溫香竄，內通心脾，外達四肢，能辟一切不正之氣。」意思就是芫荽能促進血液循環，行氣通經，有助修復臟腑；同時科學文獻也記載，芫荽可輔助治療膽結石、關節炎，預防糖尿病，或是緩解酒精防宿醉等，是一個有用的食材。芫荽同時具有預防癌症的功能，主要是因為芫荽是良好的抗氧化劑，能在自由基破壞細胞、損壞DNA之前，就能發揮遏止自由基的功效，達到預防細胞突變成癌細胞的功能。

美國毒理專家招名威教授提醒，除了「OR6A2」基因突變的人會天生特別抗拒芫荽外，如果有口臭，或是體味比較重、有腳臭、容易出汗，建議都不要吃過量的芫荽，否則散發出來的味道會更重。

撰文：美國毒理專家招名威教授

編輯：鄒仲安

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