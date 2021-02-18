現今家庭大多把節日活動簡化，飲食習慣亦健康了，很多港式時令節慶食品也未必在家中出現，小朋友的認知就只限於幼稚園老師的簡介。

熱氣食品包括笑口棗、油角、芋蝦、煎堆等等，為一個幼稚園嘅小朋友來說根本從没見過或聽過。直至面試時，小朋友對着一幅又一幅陌生的相片時，是絕對沒有可能想像到這些東西是與節日有關。校方也自然認為小朋友連基本常識也不懂。有時賀年說話也不懂箇中意思，而是念口簧。

曾經一間名校老師問小朋友在新年時候遇到長輩需要說什麼呢？小朋友好自信地說：「恭喜發財青春常註」但卻不明白賀詞的意思。更有小朋友答：「財色兼收不勞而獲」。可能在朋友間發生的時候，大家都會被氹得開心大笑，但偏偏在小一面試中便成為一種非常不大體的答案了。校方有理由相信這位小朋友「冇家教」。

作者： 夠薑子*呂校長

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