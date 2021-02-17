近月大展拳腳的日本超市集團Donki，每次入內總會聽到不停播放的宣傳音樂：「don don don don-ki……」，歌聲很洗腦，每次離開時不期然會哼起來，大家都擔心若果林鄭宣佈對記利佐治街進行突擊式圍封檢測，被迫困在Donki超市一晚，不停被洗腦音樂轟炸，可能會精神崩潰。

同一時間是內地官方黨八股，正攻陷特區政府官方話語，甚麼「方方面面」、「小區清零」，市民一頭霧水，官員卻琅琅上口。又例如為何大陸官員巡視總是穿白恤衫？為何內地已經脫貧的農民，或是章子怡般大明星，也總愛「痞」，究竟甚麼令這些宣傳音樂、政治八股、衣着、行為像病毒感染一樣大規模被模仿及傳播？這是否來自小農DNA？

今天介紹一本關於文化基因的作品《迷因：基因和迷因共謀的人類心智與文化演化史》，英文原著是《The Meme Machine》，作者是研究意識心理學的Susan Blackmore。迷因這概念是Richard Dawkins在暢銷書《自私的基因》中創造的新名詞，運用了生物學上的基因概念作類比，他認為人類在「文化中會經由非遺傳方式，尤其是透過模仿傳遞下去的東西」。基因是生物遺傳，而迷因則是透過模仿的文化遺傳，能將想法、觀念、行為或技能從一個人轉移到另一個人，一個大腦傳遞到一個大腦，形式多樣化，包括口述故事、服飾、食譜、歌曲、口號、雕塑⋯⋯。

迷因傳播 物競天擇式演化

迷因的特性是可被模仿而且容易散播，當我們以迷因理論看世界時，一切也開始改變。究竟我們的思想、觀念是怎樣而來呢，西方自啟蒙運動以降，強調了人的理性思考重要性，浪漫主義則認為是來自文化傳統。作者告訴我們，人的想法其實不是由自己所創造，我們只是迷因的宿主，被迷因附體。

Susan Blackmore將迷因發展成Meme Theory，在達爾文「物競天擇」的演化原則基礎下，「人類除了受到基因的變異、選擇與保留之外，還會受到迷因的演化過程影響，而變成現今人類社會的面貌。」即某些迷因會世代廣傳，透過模仿的社會學習機制，不斷在全世界人類大腦中，複製、散佈，並且不斷發揮其影響力。甚至有時會與基因共謀，例如書中提到不同文化中「手淫禁忌」，為何只是針對男性，令我們從小到大受盡困擾，認為「手淫令人眼盲」，但女性反而沒有，背後是希望男性專心繁殖更多後代。

有人認為迷因不就是傳統文化觀念、宗教信仰嗎？其實兩者之間是有差別，迷因是一個訊息的載體，具有可複製、模仿及傳播特色，簡單、易明，訊息經過這容器，可被受眾快速理解及接收，傳統文化價值及宗教，未必有這特性。用Internet Meme來說明大家會較容易明白，這兩年香港抗爭運動中興起的PePe青蛙、連登豬、連登狗就是網絡迷因，既代表抗爭，同時也是一個訊息載體，可以變成「表情包」廣傳，反映傳送者的心情，具有可複製、模仿及快速傳播特性。在互聯網世界中，同時有大量迷因存在，互相競逐，這本身就是一個演化過程，在迷因競爭中，為甚麼「連豬」比PePe蛙更得人喜歡受人注意？因為連豬既是載體，也是內容，他代表本土、連登仔、抗爭精神、可愛動漫等感性連系，牽動我們的情緒。今天強推所謂國民教育，說穿了就是將「大一統」、「愛國」、「國情」、「雪恥」等迷因在學校內作強迫性傳播。但正如作者所言，迷因傳播是物競天擇式的演化，這些陳腐落伍的政治灌輸，又怎可能取勝呢？香港人應該創造更多集體身份認同，價值信念的「迷因」，將這些訊息一直複製廣傳下去。

這是一場迷因戰爭。

撰文：劉細良

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