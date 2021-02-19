共居、劏房、床位……這些住宿對港人來說，可能也不屑一顧。但卻有一班香港人寧願捨棄私人空間，也要入住膠囊酒店，當中不乏專業人士，如律師、會計師等。到底膠囊酒店有甚麼吸引力？記者決定深入膠囊酒店，一探究竟。

記者選擇入住香港首間膠囊酒店──眠舍。除了中環，眠舍在上環及銅鑼灣亦設有分店，中環店主要招待月租客人。一般時租由$119起，客人預約後，會經電郵收到QR Code作進出酒店用。月租則由約$4,500起，職員會替住客登記面容識別及指紋解鎖，方便客人24小時進出酒店。

剛進入大門，首先要拿着行李箱上樓梯。幸好記者只有一個中型行李箱，所以尚算容易處理。若要拿大型行李，可能就較費力。

酒店共三層，一樓和二樓都是睡眠艙。記者的床位在一樓，床位大小對單人來說綽綽有餘，但高度卻未必適合身材高䠷的住客。以記者為例，約170厘米高，只要挺直背時，頭便會頂住天花板，較高的住客可能要彎身坐。都市人住酒店最重視的，是有沒有足夠的充電位置。畢竟大家隨便數數，身上至少有兩三件要充電的裝置。單計床位的話，有一個電掣位和兩個USB充電位。單人使用的話問題不大，但若從事需要大量電子器材的工作，如攝影等，就要預留多一點時間輪流充電。

專才愛桑拿 嘆到唔想走

睡眠艙沒有分男女艙，但有小量床位設有密碼鎖，這些床位的隔音較好，至於一般床位隔音又如何呢？記者實試下發現，在艙內可以清楚聽到其他住客在走廊間的對話，建議大家若要講電話，就到共享空間，以免影響其他人，但即使如此，我仍然清楚聽到其他住客行出行入的聲音。至於另一個大家關心的問題，相信是儲物空間。住客入住時會獲分配三個不同大小的儲物櫃，其中最大的儲物櫃內有數個衣架，可掛起恤衫等易皺衣物，可摺叠的衣物就可放在中型儲物櫃；至於最小的儲物櫃就可以存放化妝品、口罩、搓手液等。

若還是擔心儲存空間不足，大家可參考在眠舍住了約一年半、來自菲律賓的Nhesthy Ong的做法。他指不太擔心儲物空間，剛到埗時有兩個行李箱和其他行李袋，「大型行李箱可以放在一樓的儲物櫃上。」轉季時便會將不穿着的衣服放在行李內。

Nhesthy曾在美國的紐約大學和麻省理工大學就讀，現時在一間美國的市場調查公司工作，負責亞洲地區。他指當時公司讓他選擇到香港或新加坡工作，「那時候聽說新加坡的生活很悶。」所以沒有經過太多掙扎，便選擇到香港工作。之後開始着手處理住宿問題。他稱選擇住在眠舍，是因為覺得這裏適合他的個性，「我喜歡跟不同類型的人交流，學習不同文化，自覺可以嘗試共居生活。」他更指住在這裏非常開心，例如從未聽過其他專業人士可以在家中享用桑拿等設施，但自己卻每天可以用一至兩次。

他平時會在二樓的私人房間中工作，若喜歡有其他人在旁一起工作的話，也可以到三樓的共享工作間，「只要有空位就可以隨便坐。」Nhesthy說。但每逢晚上，共享工作間就會變成聚會的地方。「很多人也不明白我為何要住在這裏，其實這裏的住客來自不同文化背景，跟他們交流，就像不用旅行也可以感受到當地文化。」約兩年前，其中一位創辦人Alex Kot因為確診睡眠窒息症，特別關注都市人睡眠健康的情況，於是在商業中心地帶創立了這間膠囊酒店，希望提供多一個休息空間予都市人。

跟米芝蓮大廚煮飯仔 嚐美食分享生活

這裏的住客來自不同國家，有日本、澳洲、法國等。這次記者就跟隨其中一位不願透露身份、來自澳洲的米芝蓮大廚，與Nhesthy一起買餸煮飯仔。我們到嘉咸街買了薯仔、牛油、芝士等材料後，便回到酒店開始炮製晚餐。

由於燉牛肉製作需時，所以在早上已經開始準備。我就幫手準備薯餅。看着大廚功架十足，以為不太困難，豈料當記者拿起平底鑊時才發現一點都不簡單。平底鑊是酒店共用的，全都是生鐵製。對擅長下廚的人來說，當然問題不大，但對記者這些新手來說，就比較吃力。別看它尺寸較家中常用的細，但重量卻出人意表。用這個平底鑊炮製薯餅，要不停將鑊前後擺動拋鑊，最後又要將鑊翻轉倒出薯餅，完成後手都軟埋。廚房有焗爐、電磁爐等煮食工具，對不諳廚藝的人來說都算方便。

在晚上的聚會中，我們一邊品嚐美食，一邊交流在香港生活的點滴，同時分享在世界各地的所見所聞。「在日本，膠囊酒店就只是睡覺，你不會有地方讓大家聚在一起。」來自福岡的Kohei續說，住在這裏非常舒服，大家如家人般相處融洽。

這裏的住客各有故事，但他們在此留宿的原因都是相同的──住客間的關係。正如Nhesthy所言，提起這間膠囊酒店，想到的就是溫暖。大家一起經歷了人生的高低起伏，早已成為了一家人。

設睡眠監測器 瞓唔好都100分

用餐過後，記者繼續實試酒店的各種設備。睡床上有儀器監察住客的睡眠質素，讓大家可掌握身體狀況。另外，睡床配有水聲、風聲等10種有助入眠的自然聲音，這次記者就選擇以流水聲陪伴入眠，並於翌日查閱自己的睡眠報告。半夜醒來，記者感覺水聲有點煩擾，不太適合自己而關掉。但睡眠報告卻令記者感到驚訝，「你昨晚睡得很好，有100分。」聽到後記者也不禁失笑，大抵沒想到在陌生的地方睡覺，卻能睡到100分。Alex解釋：「這份報告會根據睡眠長度、深層睡眠的時間和身體動作等評分。」由於該晚睡覺時間達9至10小時，所以會較易得到高分。

Alex指酒店不只為旅客提供住宿，更是讓他們關注自己的健康的地方。這份報告就是其中一種令大家更認識自己身體狀況的方法。

儘管設有高級酒店的設施，如桑拿浴室等，但Alex卻認為這裏最重要的是創造一個和而不同的環境，互相尊重。不單止住客間和而不同，作為創辦人，他也希望跟租客沒有任何隔閡，有時候甚至會問住客覺得酒店有何不足，一同討論酒店的業務。

住客們也很享受跟Alex一起，每當他在酒店工作時，住客都會邀請他參與活動，「令我感動的是，前幾天是我的生日，他們特意拍片跟我慶祝。」如果你只需花數千元，就能換來如此緊密的人際關係，你還會覺得住在膠囊酒店的人是很難理解嗎？

記者：麥景朗

攝影：伍永健、鄭明川

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