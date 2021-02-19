Google Drive、Dropbox等雲端硬碟近年非常流行，無非是因為使用非常方便，不過近期發生了台灣廚師的Apple iCloud相片突然消失，Google Drive、Gmail大死機近兩小時，相信大家都沒想過規模大如Apple、Goole都會出意外。這次我們返璞歸真，幫大家比較DAS、外置硬碟、外置硬碟座3種離線備份裝置，不靠大公司不靠雲端，保護自己的資料。

DAS直連式儲存裝置：懶人必用 成本較高

這次記者請來砌機無數的林仔幫手測試，以及講解DAS（直連式儲存裝置）、外置硬碟和硬碟座的用途和優點。

DAS簡單來講就是支援多硬碟，不同備份模式的裝置，以這次測試的QNAP TR-002為例，就支援4種運作模式：獨立硬碟模式、JBOD、RAID 0和RAID 1，進階款式會支援更多備份模式。

林仔表示：「真正的備份是需要多於一份副本，只有一隻外置硬碟，或者一隻外置硬碟座（Docking），備份的數量就不夠多。DAS的好處是備份為主的話，可以設定RAID 1鏡像模式，萬一其中一隻硬碟損壞，仍可以回復所有資料，安全性不用擔心，是最穩陣的備份方案，不過成本就是3個方案中最貴，單是機身已經過千。」

RAID 1模式下，自動複製多一份副本，兩隻硬碟各一份。而RAID 0則可以提高硬碟讀取速度，實際測試後讀取和寫入速度可提升近一倍，適合用於剪片或日常工作用，但就不算是備份方案。林仔補充：「DAS本身設計就是可以長時間連接電腦使用，不用擔心長時間使用或工作使用會損耗，性能也是3者中最好。」

2.5吋外置硬碟：簡單易用 性能一般

林仔指現在的外置硬碟都是插USB線即可使用，PC和Mac電腦都可使用，若果用於備份，它是最簡單方便，和買一隻USB手指沒分別。不過受制於2.5吋硬碟性能，其讀取和寫入速度是3者中最慢。

「我有個心得，備份後、安全移除了就不要再連接住電腦，因為長時間讀取外置硬碟的話，很容易損壞。你備份的目的都是想資料安全，不會想資料在硬碟中損壞。」林仔提醒，外置硬碟本身並不適合作為一個長時間使用的裝置，不適宜長期用於剪片等工作，硬碟長期負荷下容易損壞。

外置硬碟座：運作穩定 可長時間使用

「外置硬碟座（Docking），最主要是可以將一般硬碟變成外置硬碟使用，有些人需要經常轉換不同硬碟，抄寫完資料後到另一處使用。以前有很多人這樣備份，不過因為時代變遷，可以取代它的方法有許多。」林仔表示目前主要是攝影師等人士使用，「2-Bay款式的Docking通常會有更多功能，例如插入兩隻硬碟，一鍵即可自動將資料複製至另一隻硬碟，毋須佔用電腦資源去做。」

價錢方面，電腦用的3.5吋硬碟會比外置2.5吋硬碟更平。如果加上Docking本身價錢，成本會比外置硬碟高，而使用硬碟數量越多，攤分成本後就會比外置硬碟平。穩定性方面，林仔表示，因為Docking必須使用外接供電，運作環境與電腦相似，長時間連接電腦使用甚至剪片都應該問題不大。

DAS最安全 外置硬碟最方便

林仔總結，3種方案的目標用家很明顯，一般用家使用外置硬碟，工作需要以及較重視資料安全則使用DAS。

「論便攜、易用，外置硬碟很強，但也不能忘記移動時容易跌壞。Docking的硬碟大部份外露，容易被外物影響。如果預算充裕、資料很重要、工作需要的話，DAS就是更好的選擇，保障方面它可以使用Raid 1備份，也有內置風扇散熱，不用擔心環境因素令硬碟損壞。」

最後，不厭其煩地提提大家，只有一個備份並不是安全的，若果你選擇使用外置硬碟或Docking，記得要多做一份異地備份。

記者：梁志穎

攝影：許先煜

編輯：鄒仲安

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