近日有市民在葵涌垃圾房發現一隻受傷幼貓，經獸醫檢查後發現患有貓泛白細胞減少症病毒（FPV） ，是高傳染性而且致命的病毒性疾病，懷疑因此遭人遺棄，幸好貓咪已被收養，並逐漸康復中。

收養了貓咪的事主Kelvin指，當時貓咪遭人遺棄在葵涌一個垃圾房內，由於貓咪身上疑有貓泛白細胞減少症病毒（FPV），亦即貓瘟，極容易傳染，所以最初發現貓咪的人不敢將貓帶回家，怕家中的貓咪染上病毒，最後惟有帶同貓咪留在車上整整一天「自我隔離」。

貓泛白細胞減少症病毒，亦稱為貓細小病毒，具有非常高的傳染性，主要經貓咪的血液、糞便、尿液或體液等感染其他貓咪。一旦發現家中的貓咪患上FPV應馬上帶貓咪給獸醫治理，並將患病的貓咪與其他寵物分隔開，亦要徹底清洗所有貓咪接觸過的東西，例如食碗、睡床、玩具和貓砂盆等。

由於醫治貓瘟的費用昂貴，Kelvin得悉事件後便主動為貓咪付醫藥費，希望以自己的經濟能力幫助貓咪渡過難關。結果Kelvin因為捨不得貓咪而直接收養回家，成為Kelvin家中的一分子。

貓咪經治療後現時已逐漸康復。Kelvin家中原本已經有兩隻貓、兩隻狗、三隻龜、一隻白兔，甚至還養有六角恐龍，可以說是小型動物園，希望貓咪在眾多同伴的陪伴下能夠健康成長。

撰文：黃雅純

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