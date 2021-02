中風近年有年輕化現象,還有「無症狀中風」(silent stroke)同樣有年輕化迹象, 45歲以上男性及55歲以上女性應多關注。所謂無症狀中風,是腦部已有小範圍的洞性梗塞,即已處於小中風狀態,患者可能在5分鐘或數小時持續發生小血管末梢栓塞;由於情況微細,小洞位置又多處於主牢視覺、語言、運動的區域外,病人甚或連三高也沒有,但隨着小血管堵塞增加,如同房子日久失修倒塌,令病人出現中風疾病如認知障礙症及半身癱瘓等。

美國大腦健康及神經系統專科醫學博士Heidi Moawad最近在醫健網站Verywell Health撰文建議10大檢測中風風險方法。她說,雖然沒有人能預知中風那一刻會來,但為自己為家人,應及早檢測、糾正生活習慣和就醫,防患未然!

10個方法,其中9和10是又快又簡單的自我檢測包括無症狀中風,而5的頸動脈檢測,是較少人知道的方法,卻非常實用:

一、心臟聽診

能聽到心臟收縮期的雜音,血流發出的不同聲音,判斷瓣膜缺損或心房心室所產生的異常雜音,也聽到心律不正等導致中風血栓的心臟問題。

二、心電圖檢測

可以看到房顫、肥厚心肌症等疾病,這些疾病會增加血液凝塊,並可能到達大腦,導致中風。有些房顫患者只需服用血液稀釋劑便可減低中風機會。

三、心臟超聲波檢查(EKG)

可清楚看到左右心室的問題,例如肌肉厚度是否正常,有沒有阻礙血液流通等。

四、血壓檢測

逾三分二中風患者有高血壓問題,血壓長期在140mmHg/90 mmHg以上, 血管已經受損,建議調節生活,改善血壓,美國心臟協會指引建議在120 mmHg或以下。

五、頸動脈檢查

我們的頸上都有一對頸動脈,向大腦輸送血液。若有血凝塊或粥樣問題,都會阻斷血液流向腦袋,導致中風。通過聽診聽筒、超聲波等檢查都能找到潛在問題。

六、脂肪及膽固醇水平

建議如下:

1 三酸甘油脂:150 mg/dL以下

2 低密度膽固醇: 100 mg/dL 以下

3 高密度膽固醇 : 50 mg/dl 以下

4 總膽固醇: 200 mg/dL 以下

七、血糖檢查

糖尿病患者中風的風險,比一般人高2至3倍。關注自己和家人的血糖指數,現時測試血糖方法很多,不用擔心篤手指了。

八、日常生活檢測

留意自己或伴侶的日常生活,例如穿衣綁鞋、聊天購物、打機上網有否越來越論盡,或自顧能力下降。

九、走路測試

行得快好世界是真的!Albert Einstein College of Medicine對1萬3千名女性進行研究,發現行路最慢的女性和最快的比較,中風機率高出67%,若你行路很慢,每秒少過1.06米,應要進行以上測試。

十、單腿企20秒測試

這是10大中風風險測試中,最簡易檢測silent strokes的可能性。 若張開眼睛單腳企,未能站立超過20秒,中風風險較高。研究以磁力共振檢查未能20秒單腳企者,發現當中34.5%腦部出現至少兩處小間隙梗塞(lacunar infarction),他們的記憶及認知能力亦下降。所謂小間隙梗塞,是屢發的洞性梗塞,傷及腦部額葉的血管及神經,損害記憶,導致認知受損。

撰文:一心

編輯:鄒仲安

