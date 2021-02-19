常謂「一白遮三醜」，想令皮膚變白，除了防曬，不少人也會敷美白面膜，但部份面膜或含香料及酒精成份，容易導致皮膚敏感。早前內地又發現有美白潤膚霜的水銀含量超標，更可造成嚴重副作用！你又有沒有想過，原來不少中藥藥材也有美白效用，以中藥製成面膜，成份天然又可美白，解決你想變白又怕傷皮膚的煩惱！

面膜含白色藥材助美白祛暗瘡

香港註冊中醫彭子芯表示，中醫的漢方美白面膜在古籍中常被選用作美顏外用配方，成份包括白芷、白斂、白茯苓、白朮及白芨，當中白芷可潤澤肌膚、美白祛黃；白斂可祛面上粉刺痤瘡；白茯苓及白朮則可平衡油脂分泌，祛面上粉刺痤瘡，亦有淡斑功效；白芨就可治面上粉刺，令肌膚幼滑，並改善面色暗啞及淡斑。這5種成份合起來就有美白、改善暗啞泛黃、潤膚、淡斑、改善粉刺、痤瘡的作用，藥效亦十分溫和，不易刺激皮膚而引起過敏。

簡單步驟DIY美白面膜 一周敷一次

現時坊間有漢方美白面膜粉，只須混合純正蜂蜜及熱水再攪勻，即可變成美白配方，敷此面膜時更能感覺微涼並嗅到中藥味，感覺十分清新！彭子芯醫師指漢方美白面膜可敷約10分鐘，在膚色暗啞、色斑、暗瘡及粉刺位置可厚敷，塗上皮膚時亦要避開眼周、鼻孔及嘴部，一星期可敷一次。

另外，她提醒大家在敷面膜前，可在耳背及手背塗上面膜約5分鐘來進行敏感測試，如在敷面膜時感到痕癢及刺痛就須立即停用並清洗面膜，而有皮膚問題如濕疹、紅疹、蕁麻疹等，使用前應先諮詢醫師的專業意見。

*查詢詳情可在辦公時間致電 2990-7469 ，或電郵至 events@nextdigital.com.hk 。

記者：鍾卓瑜

編輯：鄒仲安

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