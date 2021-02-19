人人都試過起雞皮，即是起雞皮疙瘩，毛管戙的情況通常很快就消退，不過你又有否試過起雞皮後久久不散，甚至發現皮膚表面長期有起雞皮情況？上網一查，居然有一種叫「毛囊角化症」的東西，究竟它跟起雞皮有何分別？皮膚科專科醫生陳厚毅話你知。

皮膚遇冷令毛髮豎起

陳厚毅醫生指，起雞皮是正常生理反應，其中一個原因是環境溫度改變，皮膚感到寒冷時，立毛肌會收縮，繼而令毛髮豎起。陳厚毅醫生說：「由一個很熱的地方，去到一個很冷的地方，毛髮便會突然間豎起，以保存多點空氣，從而做到保暖效果。」不過事實是人類毛髮並不多，起雞皮又怎能做到保暖效果呢？有指這跟人類進化過程有關，毛髮較多的原始人以厚密毛髮保暖，不過隨着演化過程，人類毛髮大幅減少、變得稀疏，於是起雞皮保暖的效果並不明顯。

逾一半人口有毛囊角化

若然起雞皮後久久未散，又或手臂、大腿附近長期有類似起雞皮、摸上去有「一粒粒」的情況，可能是有毛囊角化症。陳厚毅醫生解釋，很多人會將起雞皮與毛囊角化症混淆，其實兩者並不一樣。陳厚毅醫生說：「毛囊角化症是指手臂、大腿等部位的皮膚，有一顆顆東西凸出來，主因是家族遺傳。」陳厚毅醫生指，不少醫學研究指出很多人都有毛囊角化，其中香港更有超過五成人有此情況，約一至兩成人情況尤其明顯，影響外觀。

磨砂無助解決毛囊角化

雖然有個「症」字，但毛囊角化症一般也不被界定為疾病。陳厚毅醫生指，塗多點保濕潤膚膏已經可以改善。此外，出汗後要勤抹汗、避免用高於40℃的水洗澡，以免洗走皮膚表面油脂，加劇毛囊角化，影響外觀。要特別留意，由於毛囊角化涉及遺傳因素，所以皮膚磨砂並不能解決毛囊角化，粒粒之後也會再出現，而不當的磨砂過程甚至可能令皮膚破損，引起感染，隨時弄巧反拙。陳厚毅醫生說：「最重要的是，不論是起雞皮或毛囊角化症，其實都只影響外觀，並不會有傳染性。」

記者：李煒汯

編輯：鄒仲安

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