剛過去的周二（2月16日）是英國的Pancake Day，雖然因全國封城而無慶祝活動，但不少家庭都事先買好材料，一家大細自製pancake。基督教是英國最大的宗教，除了聖誕節，復活節也極為重要。而揭開復活節序幕的第一個活動，為甚麼是吃班㦸呢？

點解有班㦸日？

傳統上，復活節前有一個長達40日的大齋期，教徒不能吃含牛奶、雞蛋或者太有營養的食物，以誠心反省、懺悔改過，迎接耶穌復活。於是，在大齋期開始前夕，順理成章成為Pancake Day（班㦸日），因為大家都在這一天，大吃特吃用麵粉、雞蛋、牛奶、糖製成的班㦸。

幾月幾日是班㦸日？

因為每年復活節的日期都不同，所以班㦸日也沒有固定日期，但仍有數得計。例如2021年的復活節是4月4日星期日，倒數40日大齋期再加6個主日，就是Ash Wednesday（聖灰星期三），即大齋期第一天。那麼，大齋期的前夕就是班㦸日，又名Shrove Tuesday（懺悔星期二），即今年2月16日。同樣道理，2022年的班㦸日則是3月1日星期二。

班㦸賽跑起源於何地？

雖然現在嚴格遵守齋戒規條的人已經少之又少，但是英國每家每戶仍然享受在Pancake Day製作班㦸，以至參與班㦸賽跑（Pancake Race）。班㦸賽跑早在1445年起源於英格蘭白金漢郡奧爾尼，參加者是18歲以上的婦女，戴着頭飾、穿着圍裙、拿着平底鍋。起跑後，要一邊將班㦸從平底鍋中連續抛起翻轉，一邊跑向終點，難度高，娛樂性也很豐富！

英國人有幾重視班㦸日？

現居英國任職廚師的我，深深體會英國人對班㦸日的重視。上年的班㦸日，我們一班廚師為英國寄宿學校的800名師生製作盛大的班㦸午餐。根據英國《每日電訊報》，全英國每年班㦸日平均消耗5,200萬隻雞蛋，比平日多2,200萬隻！

英國封城點慶祝班㦸日？

今年的班㦸日是2月16日，是情人節的後兩日。可惜今年適逢英國全國封城，盛大的奧爾尼班㦸賽跑，以及公開的班㦸節慶都被逼取消。不過，超級市場仍很有節日氣氛，處處都有班㦸工具售賣。我認識很多英國朋友依舊保持傳統，在2月16日當天一家大細在家製作粉漿，早午晚餐甜絲絲地吃自製班㦸！希望明年大家可以復飛，親身感受英國班㦸日瘋狂賽跑、瘋狂吃班㦸的氣氛。

攝影、撰文：廚職背遊梁芷靈

編輯：洪慧冰、鄒仲安

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