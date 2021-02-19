近年無論香港還是全世界都相當流行STEM教育，當中包括了Science（科學）、Technology（科技）、Engineering（工程）和Mathematics（數學）四大範籌的學習 ，連帶很多玩具也加入了STEM元素，而今次介紹的ClicBot便是最新的其中一款編程機械人。雖然說是玩具，但ClicBot其實一點也不簡單，可以利用不同配件組合砌成不同形態，更有不同活動模式，至於可以如何變化，便要看大家有多少創意了。

ClicBot最基本的套裝Starter Kit配件不算多，備有圓形關節及長形模組、車輪、基座等基本配件。而最基本簡單的玩法，就是在不接駁電話下，只用「大腦」及配件砌成長頸的「Bac」形態，或兩輪的「Bic」形態，這兩個玩法主要是讓玩家認識和熟習基本的組合方法。機械人的大腦，即是頭部，設有一個圓形顯示屏幕，除了會顯示一隻可愛大眼仔，令它感覺更「人性化」外，更是一個輕觸式屏幕，只要向上一推，便會有連線、設定等選項，亦能看到最基本的組合方式，按下去便會一步一步教導你組合。

基本組合易上手 小朋友獨自完成

基本組合不算困難，在每一件配件上都可以見到接合的位置，上面會有3個接觸點，亦有互相緊扣的關節位，只要對準拼合即可，拼合和分拆都容易，小朋友應該也能自己輕易完成。另外，組合時屏幕和組件都會有指示，屏幕會有逐步砌法外，組件亦會利用閃燈來提示安裝是否正確，指示非常清晰。完成後，機械人便會「覺醒」並懂得行動，頭部的鏡頭感應器可以與人作出相應互動。其實單是這兩個基本模式已相當好玩，雖然在基本模式下ClicBot懂得跟人簡單互動，但基本上它是自由活動而不受控的。

智能電話配合應用程式玩進階

如果想操控它，或玩更多組合，甚至玩更進階的編寫程式，便要連接智能電話配合應用程式，玩進階玩法。連接方法簡單而且指示清晰，可透過相同Wi-Fi網絡，或直接連線，只要掃描QR code就可完成，相信都難不到在現今科技下長大的小朋友。在應用程式中，你會發現原來還有很多不同的組合方法，可以說得上是千變萬化，有車形，四腳形，兩腳形、機械臂等等。選定款式後，除了機械人的屏幕會顯示組合方法外，電話屏幕也會同時顯示一個3D立體圖，讓你更清晰地看到每個步驟及組件如何組合。而其實組合方法也大同小異，主力以球體組件組合。不過，逐漸便會發現原來單靠基本組件，能組合的配搭很有限，不少機械人都要用更多組件才能完成。所以除了基本的Starter Kit外，亦設有更多配件的Standard Kit、Full Kit和Maker Kit選擇。

可自行編程創作機械人 程式兼容Python及支援Google Blockly

完成組合後，電話屏幕上的說明書介面便會變成像遙控器的操作介面，機械人便已懂得活動。除了基本的前後左右移動，不少機械人設有不同預設動作，例如一款Dancing Car便懂得做各種高難度跳舞動作；Train更可作3段不同變形，相當鬼馬好玩。不過稱得上是STEM玩具， 當然不會只是按說明書組合不同機械人，其實在應用程式中更可自行創作機械人。應用程式會跟實體機械人同步，即時顯示每一個已組合的配件，完成後便要進行編寫程式的工作。編程亦有不同方法，最簡單的可以直接調整實體機械的不同動作，讓它逐步學習和記錄；亦可以在應用程式中對每一個組件進行動作調校，組合出機械人動作。當然難道更高一點的，就真的可利用編程的介面，編寫出不同動作組合，程式兼容Python及支援Google Blockly，玩家甚至可以利用機械人的各種感應器，讓機械人懂得做動作之餘，更會跟你互動及玩遊戲。

組合創作富挑戰性 大人細路都啱玩

總括來說，我也覺得這機械人相當有趣，同事也玩得不亦樂乎。組合創作富挑戰性，加上設計和造工也相當不錯，相信無論大人還是小朋友也會玩得開心。不過有一點可能會讓大家卻步的，就是它的價格，最基本的Starter Kit也要$3,699，如果要玩最多配件的Maker Kit更要$8,999。以「玩具」來說，絕不便宜，但考慮到其頗高科技的設計、組合和學習元素，加上小朋友在疫情下都少機會出街玩，買件貴少少嘅玩具都ok嘅。

記者：韓繼聰

攝影：鄭明川

編輯：鄒仲安

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