《瑞獸勇者》是香港玩具單位BigBoysToys設計師Foon Wong的原創設計，以傳統舞獅融合機械風格，設計出多個瑞獸勇者，如戰隊的戰士，有玩具和畫作，現在更於Yiu Tao Cafe舉行充滿pop art風格的「瑞獸勇者主題展」。

設計師Foon Wong對香港傳統舞獅相當熱愛，認為這是結合了手繪美術、傳統紮作和武術的表現，也是農曆新年和喜慶的傳統表演，他希望將舞獅文化傳承，所以就將舞獅融合機械元素，創作出《瑞獸勇者》，希望讓更多年輕一代了解香港之傳統文化藝術和其背後的歷史典故。之前《瑞獸勇者》已推出過玩具和模型，現在主題展則有更多畫作和限定版玩具。

主題展最搶眼的，是由Foon Wong親手上色的傳統獅頭，融入graphic art的塗裝，眼睛加入燈效，充滿pop art感覺。另外展場亦有多幅《瑞獸勇者》畫作和漫畫，當然還有玩具，當中更有由不同玩具設計師和玩具創作單位聯乘的展品。展出期間會不定期發售多款限量版產品，亦有不同的周邊產品發售，如T恤、匙扣、襟章等，全都充滿獨特的機械舞獅風格。

是次主題展所在的Yiu Tao Cafe，專為香港設計師及本地藝術創作人提供場地作展覽，讓更多藝術創作者能將作品帶向更廣的受眾，並且讓創作人和支持者有更多交流。大家對《瑞獸勇者》有興趣的話，亦可去去看一下，感受一下不一樣的舞獅藝術。

記者：馬子聰

編輯：鄒仲安

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