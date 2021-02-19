Facebook拒接受新聞付費政策，封鎖所有澳洲新聞專頁；WhatsApp再承諾不會與Facebook分享個人資料；iOS 14.5將會新增217個emoji；iPhone 13或改用新螢幕，支援Always-on功能及任天堂Switch新遊戲預告。果籽《科技新G》繼續與大家回顧這個星期的重點科技新聞。

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Facebook封鎖澳洲新聞專頁

Facebook公司的行為一向惹火，這次直接完全封鎖了澳洲所有新聞機構的Facebook專頁，澳洲用家也要「翻牆」才能看到其他國家的Facebook新聞內容。而全球用家都看不到澳洲新聞機構的專頁，甚至不能在Facebook上分享澳洲媒體的連結。

事件緣於澳洲政府修例，Google、Facebook等網絡平台，要向新聞機構付費才能刊登其內容，實行「新聞有價」。Google曾拒絕政策，更揚言要停止澳洲的Google搜尋服務，不過最近已和不同媒體達成協議。而Facebook就繼續企硬，開始封殺澳洲的新聞機構和用家。坐擁大量用家的Facebook再次硬碰硬威脅對方，難道不怕澳洲用家也來一個社交移民？近來Facebook行徑越來越瘋癲，大家也要好好審視社交媒體的生態。

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WhatsApp私隱條款再更新

WhatsApp在今年年初更新私隱條款，強制與Facebook分享個人資料，令不少人過檔Signal及Telegram等平台，事件鬧大後就押後要求用戶接受條款的期限。最近指，幾個星期後會開始向用戶推送新服務條款和私隱政策，會更詳盡地向用戶解釋，新條款不會影響個人對話的私隱，只與商業業務功能有關，而用戶可自行決定是否與商戶聯絡。

iPhone 13將支援Always-on顯示？

準備踏入3月，又是新iPhone傳言四起的時候。預計今年的iPhone 13的外觀變化不大，雖然有指iPhone 12 mini的銷量未如理想，但Apple今年仍然會保留mini系列。

螢幕方面有指會採用LTPO（低溫多晶氧化物）技術，即Apple Watch Series 6使用的螢幕，將會實現省電的Always-on鎖定螢幕，也會支援120Hz高刷新率。新機將加入自動的天文攝影功能，超廣角鏡頭會有更好的低光表現，大家又期待iPhone 13會有甚麼新功能？

任天堂Switch新遊戲預告

任天堂在直播節目宣佈會在Switch上推出薩爾達傳說重製版《禦天之劍 HD》（Legend of Zelda Skyward Sword）（預計2021年7月16日推出）、《斯普拉遁 3》（香港一般稱為漆彈大作戰 ）（Splatoon 3）（預計2022年推出）、《Mario Golf Super Rush》（預計2021年6月25日推出）等新遊戲。而去年爆紅的連線競技遊戲《Fall Guys》也將會於今年夏季登錄Switch平台。

iOS 14.5新增217個新emoji

早前國外有報道指「笑到喊」emoji太老土，新世代已經棄用，不過emoji其實仍在不停更新。iOS 14.5 beta版中就出現了多個新emoji，包括嘆氣樣、頭暈暈、女性情侶接吻等，而平時的耳筒emoji也變成了AirPods Max。預計iOS 14.5正式版將會有217個全新emoji，希望到時班新世代適合用吧。

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Sanrio推60款可重用抑菌口罩

雖然第四波疫情有緩和的趨勢，但大家都要好好保重身體，Sanrio聯乘新時尚品牌GOOOODS，推出60個經典角色的可重用抑菌口罩，除了Hello Kitty、Melody、布甸狗等大量人氣角色外，也有其他Sanrio家族成員。口罩採用立體剪裁，可有效抑菌，可水洗重用，也特設可替換納米纖維濾芯。使用時間長達48小時，BFE、PEF和VFE均≥ 98%。1個可重用口罩及可替換濾芯定價$129。

記者：周銥沁、梁志穎

攝影、剪接：鄭皓然

編輯：鄒仲安

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