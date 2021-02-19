《絕命律師》（Better Call Saul）第六季即將開拍，並於今年尾或下年年初在Netflix播出，這將會是此劇的最後一季，讓人萬分期待。《絕命律師》是2008年人稱神劇的《絕命毒師》（Breaking Bad）之衍生劇，講述由Bob Odenkirk飾演的流氓律師Saul Goodman在《絕命毒師》時間線前的故事。Saul Goodman是在美國新墨西哥州阿爾伯克基，一個專門幫黑幫打官司的刑事律師，又同時踩界的半個罪犯，常以低價吸引社會邊緣人士幫襯，憑其三寸不爛之舌、機智變通、小聰明抄捷徑和打不死的氣魄游走黑白兩道。見角色大受觀衆歡迎，編劇Vince Gilligan和Peter Gould索性度身訂造一套新劇集 ，回顧多年前這爛仔律師仍在用本名Jimmy McGill的故事，講一個有案底的小混混如何洗心革面，在模範律師阿哥Chuck的陰霾下努力翻身，卻一直被壓在社會底層翻滾吃灰。

第一季至第四季，劇集的幾個主線包括Jimmy初出茅廬的掙扎，與老兄Chuck又愛又恨的關係，與前警察殺手Mike Ehrmantraut如何相識合作，以及毒品經銷商Gus Fring建立黑幫王國的過程。第四季最後一集，被釘牌的Jimmy律師決心擺脫Chuck陰影，捨棄正路投入地下社會開闢天下，正式改名為Saul Goodman（取自美國人回答問候的慣用俗語「It’s all good, man」諧音）。因年輕時做過小惡作劇而留有案底的Jimmy，無論怎樣努力都翻身乏術，反映美國社會面貌、精英階層的道貌岸然、地下社會的兇狠情義，和命運弄人的凄慘無奈。

細膩描寫人性細節

《絕命律師》之所以好看，重點在於它以講好一個故事為前提，劇情完全為刻畫人物而服務。當觀眾一早知道Saul Goodman的結局，編劇可以捨棄《絕命毒師》那種緊凑的劇情推進，轉移至慢慢細膩描寫人性細節，成功塑造非常真實的人物。第六季最讓人期待必定是由Rhea Seahorn飾演的Kim Waxler之角色發展。比起Jimmy，其實Kim才是《絕命律師》最核心人物。她是Jimmy職涯初期在律師樓認識並惺惺相惜的律師同事，後來發展成情侶。這個普通基層女孩一直謹慎安份，循規蹈矩地按照社會主流步伐努力，終於躋身HMM律師行成爲精英分子。正是她的善良正義令她真心愛上Jimmy，一直擔當Jimmy的良知指南和道德底線，牽制住他不至於完全絕望而黑化，可説是《絕命律師》所描繪那現實又刻薄社會的一絲曙光 。因Kim並沒在《絕命毒師》出現，觀衆最大路估計是Kim因Jimmy而被黑幫幹掉，或決定分手各行各路，一路提心吊膽驚這個極之討好的角色隨時消失。

女角Kim正直機智 角色討好

不過畢竟Kim也是個處事和應變能力高的女人，有時她偶爾配合Jimmy的惡搞與走精面屎橋得到些小成功，慢慢引出内心期待刺激、淘氣蠱惑的一面。睇到第五季發現，可能Kim先至係全劇最後打大佬的MPV。她由堅持正路，變到為支持愛人不斷讓步，先為Jimmy離開前景光明的大律師行，與他有巨大分歧時選擇毅然結婚，最後辭掉辛苦打拼回來的律師樓partner高薪厚職，自願與Jimmy的人生綁在一起，脫離主流社會。第五季第九集，他們與黑幫Lalo Salamanca對峙一場戲讓觀衆冒了場大汗，以為正是Kim的收場，但出乎意料Kim居然夠薑反駁，用伶牙俐齒和急智搞掂Lalo，發現自己能夠駕馭黑幫，開始有少許得意兼樂在其中。

Kim被殺? 還是黑化?

最後一集，Kim居然半認真地提出一個可令前上司兼Jimmy死敵Howard Hamlin家破人亡的妙計，令一向道德底線模糊的Jimmy都大跌眼鏡。看了五季我才驚嘆，可能令Jimmy轉化成《絕命毒師》裏道德完全淪亡的Saul Goodman，壓死駱駝的最後一根稻草不是Kim的死亡，而是她的黑化。Kim是《絕命律師》刻畫人性的其中一個極佳例子，盡顯人在不同環境之多樣面貌，無論表面如何理智正經的人，定會被好醜的情緒和情義影響道德抉擇，影響一生，但卻又合情合理，因為我們都是游走灰色地帶的脆弱人類。 他們是電視史上我最喜愛的情侶，因為這段感情夠晒真實。

近年最好看的美劇

《絕命律師》是筆者覺得近年最好看的美劇，必須是曾極度細心觀察人性、理解社會不同社群的運作，以及對人生有極高感悟的編劇才能寫得如此細緻。加上用菲林拍攝，每個分鏡都安排獨特構圖，視覺上實而不華，是藝術價值極高的作品。沒甚背景音樂引導情緒，但每次看完，劇情和角色會如殘留影像般縈繞腦海幾日，要慢慢㗳真。為咗留返條命仔睇最後一季，今年必須好好保重身體。

撰文：阿蘭

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！