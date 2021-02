冬天經常覺得眼乾、口乾又或長紅疹,不少人會以為是天氣乾燥引起,滴眼藥水或塗潤膚膏了事。不過若加上同一時間無故出現關節腫痛,便要留意,有機會是類風濕性關節炎的警號。風濕病科專科醫生葉文龍表示,類風濕性關節炎屬自體免疫系統疾病,除了會攻擊全身的大小關節外,亦可以攻擊身體不同器官,造成非典型現象,如攻擊口水腺及淚水腺,引致乾燥症。

病情活躍的類風濕性關節炎,也有機會攻擊皮膚,所以有部份患者會出現皮膚血管炎,即紅疹。其次亦有機會攻擊神經線或肺部,引致周邊性神經線發炎、破壞或間質性肺病;甚至在發病早期,可能出現發燒或疲倦這類不明顯症狀。葉文龍醫生表示,外國文獻指出,乾燥症是類風濕性關節炎患者經常出現的非典型症狀,比率為7至31%不等。

雖然有部份患者治療類風類性關節炎後,乾燥症會有所改善,但不能一概而論。因為類風濕性關節炎藥物主要針對關節的滑膜發炎(即關節發炎的地方),因此對於乾燥症的治療,未必能夠很快速或完全控制。其實透過改善日常習慣,亦有助減少乾燥症狀,如盡量少戴隱形眼鏡、放置加濕器,或減少服食敏感藥、收鼻水藥及利尿藥等。

不過就算出現乾燥症症狀,亦毋須立即懷疑患類風濕性關節炎,葉文龍醫生建議可先觀察有否出現其他典型症狀。第一、類風濕性關節炎大多會攻擊小型關節,如手指關節或指掌關節;第二、會出現典型的晨僵現象,即早上起床關節會特別僵硬;第三、醫生亦會考慮發病時間的長短,因為類風濕性關節炎跟一般受傷引致的關節痛最大分別,是症狀大多會持續六星期或以上。

除了臨床評估及檢查外,診斷類風類性關節炎主要是透過抽血檢查,檢驗免疫系統抗體,包括類風濕因子或抗環瓜氨酸抗體(Anti-CCP)。另外,醫生亦會觀察患者血液中的發炎指標,包括紅血球沉降率和C反應蛋白,若兩者的發炎指標都高,患類風濕性關節炎的風險會較高。

葉文龍醫生提醒,類風濕性關節炎最擔心是關節發炎位置出現滑膜增生,因為增生的滑膜會持續發炎,繼而侵蝕附近關節,若侵蝕了附近關節的骨骼,會造成永久性的破壞,導致無法逆轉的關節變形,因此及早診斷和治療是最重要一環。

資料參考:Harrold, L. R., Shan, Y., Rebello, S., Kramer, N., Connolly, S. E., Alemao, E., ... & Rosenstein, E. D. (2020). Prevalence of Sjögren’s syndrome associated with rheumatoid arthritis in the USA: an observational study from the Corrona registry. Clinical rheumatology, 39(6), 1899-1905.

記者:曾怡

編輯:鄒仲安

