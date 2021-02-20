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類風濕性關節炎｜口乾眼乾都係類風濕性關節炎症狀？ 醫生：若同時有手指關節痛晨僵要盡早求醫

55分鐘前

冬天經常覺得眼乾、口乾又或長紅疹，不少人會以為是天氣乾燥引起，滴眼藥水或塗潤膚膏了事。不過若加上同一時間無故出現關節腫痛，便要留意，有機會是類風濕性關節炎的警號。風濕病科專科醫生葉文龍表示，類風濕性關節炎屬自體免疫系統疾病，除了會攻擊全身的大小關節外，亦可以攻擊身體不同器官，造成非典型現象，如攻擊口水腺及淚水腺，引致乾燥症。

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病情活躍的類風濕性關節炎，也有機會攻擊皮膚，所以有部份患者會出現皮膚血管炎，即紅疹。其次亦有機會攻擊神經線或肺部，引致周邊性神經線發炎、破壞或間質性肺病；甚至在發病早期，可能出現發燒或疲倦這類不明顯症狀。葉文龍醫生表示，外國文獻指出，乾燥症是類風濕性關節炎患者經常出現的非典型症狀，比率為7至31%不等。

雖然有部份患者治療類風類性關節炎後，乾燥症會有所改善，但不能一概而論。因為類風濕性關節炎藥物主要針對關節的滑膜發炎（即關節發炎的地方），因此對於乾燥症的治療，未必能夠很快速或完全控制。其實透過改善日常習慣，亦有助減少乾燥症狀，如盡量少戴隱形眼鏡、放置加濕器，或減少服食敏感藥、收鼻水藥及利尿藥等。

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不過就算出現乾燥症症狀，亦毋須立即懷疑患類風濕性關節炎，葉文龍醫生建議可先觀察有否出現其他典型症狀。第一、類風濕性關節炎大多會攻擊小型關節，如手指關節或指掌關節；第二、會出現典型的晨僵現象，即早上起床關節會特別僵硬；第三、醫生亦會考慮發病時間的長短，因為類風濕性關節炎跟一般受傷引致的關節痛最大分別，是症狀大多會持續六星期或以上。

除了臨床評估及檢查外，診斷類風類性關節炎主要是透過抽血檢查，檢驗免疫系統抗體，包括類風濕因子或抗環瓜氨酸抗體（Anti-CCP）。另外，醫生亦會觀察患者血液中的發炎指標，包括紅血球沉降率和C反應蛋白，若兩者的發炎指標都高，患類風濕性關節炎的風險會較高。

葉文龍醫生提醒，類風濕性關節炎最擔心是關節發炎位置出現滑膜增生，因為增生的滑膜會持續發炎，繼而侵蝕附近關節，若侵蝕了附近關節的骨骼，會造成永久性的破壞，導致無法逆轉的關節變形，因此及早診斷和治療是最重要一環。

資料參考：Harrold, L. R., Shan, Y., Rebello, S., Kramer, N., Connolly, S. E., Alemao, E., ... & Rosenstein, E. D. (2020). Prevalence of Sjögren’s syndrome associated with rheumatoid arthritis in the USA: an observational study from the Corrona registry. Clinical rheumatology, 39(6), 1899-1905.

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記者：曾怡

編輯：鄒仲安

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