幾乎人人都試過生倒刺，指甲邊出現一條又一條凸起的皮屑，一見到就想狠狠撕掉。究竟為何會長出倒刺？應如何處理倒刺？皮膚科專科醫生陳厚毅話你知。

與缺乏維他命無關

坊間流傳長出倒刺與缺乏維他命C或某種身體元素有關，其實不然。陳厚毅醫生指，長倒刺的主要原因是皮膚乾燥。陳厚毅醫生說：「有些人較容易有倒刺，有些人則不然。主要原因是日常護手做得不太好，經常塗潤膚膏的話，倒刺一般會較少；而經常做家務的人，都會較容易有倒刺。」除了常做家務易有倒刺外，其實經常洗手的人一樣較易有倒刺，因為洗手會洗走皮膚表面油脂，使其乾燥，皮膚細胞繼而裂開，形成倒刺。另外，女士修甲或gel甲時，會剪走指甲溝旁的皮，令指甲溝保護膜消失，除較易出現倒刺，亦容易受真菌或細菌感染。

可用指甲鉗剪走凸出倒刺

有倒刺時，不少人都會抵受不住誘惑，想拔掉和撕爛它，以為拔掉便一了百了。陳厚毅醫生提醒，雖然倒刺令人感到很不舒服，但拔掉不單會令傷口變大，延長康復時間，更有機會引致皮膚發炎。其實倒刺會隨皮膚新陳代謝自然癒合，不過若認為倒刺十分礙眼，陳厚毅醫生則建議：「如果倒刺範圍很大、很明顯地凸出來，可以用指甲鉗剪掉它，但切記不要拔掉它，以免增加感染風險。」

留意潤手霜成份

要預防倒刺，一般潤膚膏已有一定功效，只要潤手時兼顧指甲附近位置便可。若想增加保濕效果，可在塗上潤膚膏後，再塗一層封閉式保濕劑，如凡士林，加強鎖水保濕效果。選擇潤手霜時要留意其成份，可選用含有乳木果、甘油、透明質酸的產品，保濕效果更佳，至於油性成份如馬油則較適合作第二層保護。

記者：李煒汯

編輯：鄒仲安

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