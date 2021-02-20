智能產品最重要是能融入生活，外觀太誇張和功能不實際的註定難以普及。香港創科品牌Solos，以智能眼鏡為本、融入生活為目標，推出能融入生活的智能眼鏡Solos Glasses，適合日常佩戴，卻有實用的智慧功能。

像普通眼鏡般可日常佩戴的智能眼鏡

Solos這間在科學園的本地創科公司，其母公司美國的Kopin，Kopin專營AR和微型顯示器，曾供應微型顯示器給Google製造AR智能眼鏡。2019年尾，Solos從Kopin分拆出來，成為了香港的創科公司，專門研發Smart Glasses（智能眼鏡），並保留了母公司Kopin的部份專利技術。Solos總經理Kenny Cheung表示，Solos第一款產品是有顯示器的智能眼鏡，像Google Glasses一般，「現在推出的第2代智能眼鏡返璞歸真，看起來像一副普通的眼鏡，卻有30個以上專利技術。設計這款眼鏡的其中一個重點，是要更加貼近我們日常佩戴的眼鏡，希望它可以代替我們平常、全日戴的一般眼鏡。所以這眼鏡要有很多不同款式，因為大家都各有愛好，不能要人人都戴同一款。」因此，這智能眼鏡有一個很獨特的專利設計，就是可分拆的眼鏡臂，「你可以看到大部份的電子技術和軟件都在這眼鏡臂中，當中包括電子元件、電池和各式感應器，而眼鏡前圈部份就可以有很多變化。」

Kenny Cheung表示：「眼鏡臂插在不同的眼鏡上，會有同樣的功能，但有不同的觀感，這是其中一項主要的功能。我們常言道研發產品不是技術為先，而是以人為先，一定要配合到用家使用的體驗和對產品的期望，所以智能眼鏡絕對要像一款眼鏡。」

聽歌與通話的專利技術

作為一款融入生活的智能眼鏡，Solos Glasses擁有藍牙耳機的功能，聽歌和電話通話都有專利的技術，Kenny指，眼鏡的設計包含了很多專利技術，「我們設計了一個開放式導向喇叭，當你播放音樂時，會有環迴立體聲的感覺，若播放8D或9D音效，會聽到音效環繞你的頭旋轉。這與骨傳導技術不同，我們這款眼鏡標榜不會壓着面頰，骨傳導要緊貼才能聽到聲，我們的則不用緊貼。因為採用的是開放式導向喇叭，能達至只有用家聽到而旁人聽不到的效果。」記者實際試用過後，認為聽音樂確實很清晰，但是有點點漏音，不過旁邊的人要站得比較近才聽是甚麼歌。

Kenny表示，公司有超過30個專利技術是圍繞智能眼鏡的，「其中有部份是專門對應通話的。例如眼鏡有兩個麥克風，專門用來收音，並且應用了beamforming技術，麥克風收音像指向咀巴一般，用家說話的聲音能確切收音，而較高的環境噪音則不會收到音，配合降噪技術，可將周圍多方位的噪音消除，用家通話時不用大聲說話，對方聽你的通話就會很舒服。」

運動及生活監測功能

Smart Glasses開機後，只要連接Solo AirGo App配對使用，就有一般運動手帶的運動和生活監測功能；眼鏡內置9軸感應器，配合App可記錄每日步行步數，也可記錄每次跑步的距離和步速等。

App更有一些核心訓練的建議，並會協助記錄運動數據，助用家掌握及提升運動量。眼鏡本體可方便地加配運動繩，也可替換鼻托，方便用家做運動之用。

App亦很貼心有飲水提醒功能，讓用家多飲水；此外，Kenny表示更有一項運動手帶沒有的獨有功能，「我們的眼鏡有一個感應器，可感測用家的頭有沒有垂下。當用家垂下頭時，可選擇讓眼鏡提醒你坐直一點，或是發出警告提示聲，你可選擇垂下頭多久就會有提示，讓自己可以坐直身子。」這個檢測垂下頭的功能 ，除了會作出提示外，更會記錄用家延直身子和垂下頭的數據，讓用家改善日常生活的壞習慣。另外，App亦有一些伸展運動教學，讓用家在垂頭工作太久很跟着來做，拉伸肩頸紓緩一下。

電量不足可替換眼鏡臂

大家可能會擔心眼鏡的電量問題，Kenny表示基本上備用狀態可用16小時，「播放歌曲可用2至3小時，通話亦是2至3小時。其實我們的眼鏡設計上，可以配備一支後備眼鏡臂，拔了出來再將充好電的插上去，一按鍵開啟又可繼續使用。

戴眼鏡的記者Howard試用過Solos Glasses後，認為有點像在學時期佩戴的粗框眼鏡，「這眼鏡的正面與一般眼鏡分別不大，但側面看則明顯粗了一點，它始終內置了電池和零件。因為我自己本身戴的眼鏡比較輕巧，所以Solos Glasses會比我現在佩戴的眼鏡稍為重一點。至於它的抬頭垂頭提醒功能我覺得不錯，如果你會不小心垂下頭很長時間或有頸痛，這個功能會發揮改善作用。」

談香港創科與公司目標

Kenny表示以前常說在香港辦創科有很多好處，可以在國內生產，有很多優勢之類，「其實香港創科在科學園已有一個不錯的環境，讓各種公司聚在一起，亦可請香港人工作。我覺得香港的工程師質素很高，亦具備創新性，因為我們造的智能眼鏡兼顧範圍很廣泛，包括軟件、硬件和演算法的設計等，所以香港的工程師是有優勢的，因為我們的眼光，看到的是很長遠的。我覺政府在本地創科方面應該可以有更大支持。」Solos公司主力集中研發智能眼鏡，「我們在電腦上連着打『Smartglasses』這個字，還是會說我們串錯字，但是打Smartphone和Smartwatch則不是串錯字，所以你看會到我們的宣傳會將Smartglasses這個字連在一起。其實我們的目標就是將Smartglasses普及，希望『Smartglasses』這個字不再是錯字，如果你戴眼鏡，不如戴智能眼鏡，佩戴後會更加健康，身體和運動管理也會更好，這就是我們的願景。」

Solos Smartglasses智能眼鏡 售價$2,380

Battery Temple Kit電池臂套裝 售價$690

購買：store.solosglasses.com

記者：馬子聰

攝影：許先煜、伍永健

協力：梁志穎、周銥沁

編輯：鄒仲安

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！