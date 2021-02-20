「我看見它時，已經準備被劏車了，後來我用了兩年時間才完成復修。」28歲的栢軒自小住在西貢鄉郊地區，出門都依靠汽車代步，兒時經常跟隨父親遊車河的他，在澳洲工作時便遇上愛駒Toyota KE70，日本古董車的機械系統更讓他愛不惜手。一次透過朋友得知香港有一輛KE70 Wagon準備劏車，栢軒便決意要讓此車「起死回生」。

劏車塞滿報紙膠袋 車身超過百粒銹點

「那時剛好有朋友介紹，有一輛KE70準備劏車，我便立刻購入，豈料車況極為惡劣。」栢軒在三年前收到此車時，未曾想到車上猶如垃圾崗一般，後座的垃圾多得堆積至車椅位置。不論是八十年代的報紙，還是垃圾膠袋，許多日常物品均棄置在車內，地毯亦變為黑色。為了徹底清洗全車，栢軒把車廂內所有部件拆去，亦花了約兩個星期清洗地毯及內櫳。

然而舊時Toyota的車身金屬選材低劣容易生銹，所以當年收車時，全車有超過一百粒銹點。雖然當時已進行過一次燒焊及全車噴油，可是收車至今已過三年，香港潮濕的天氣令外殼再次出現銹點，猶如「死症」一般。

受日本暴走族影響 改裝頭唇車軨變惡

Toyota KE70在1981年生產，是Corolla系列的首款後驅車。栢軒手上的Toyota KE70屬Wagon型號，搭載1,300cc. 4K引擎。雖然KE70 Sedan是東南亞和日本的飄移賽的常客，然而Wagon在當年推出時是作貨運用途，車上搭載葉片彈簧懸掛機器，最高馬力亦只有65匹，扭力只有103Nm，操控上沒有其他懸掛機器般舒適，駕駛時亦會感到跳動。現時Wagon在香港的數量少於五輛，Sedan四門的話便是十輛內。

「我在YouTube看到日本暴走族車聚的片段，它們的車輛外觀四四方方，裝上頭唇，降低全車高度，裝上闊身車胎。全車改裝後的樣貌顯得兇惡，沒有原裝般單調。」為了打造暴走族氛圍，栢軒特意選用GTR Skyline頭唇，車頭裝上14″x7J SSR MK2車軨，換上AE86的絞牙避震，並降低全車高度。「原來想如暴走族般，用上全直出死氣喉，可是聲音過於嘈吵，在車上甚至難以與人談話，所以近期便拜託友人燒去尾鼓。」

為了一手一腳改裝全車，栢軒更特意上網參考資料，以精進改裝技術：「原裝搭載一座化油器，現時搭載兩座化油器。起初調節兩座化油器的平衡，是富有學問的。雖然學習時間長，可是最後也成功了。」KE70和下一代Toyota AE86的底盤有近九成相似，許多零件均可共用，是故栢軒將整個前懸掛機器，包括系統懸掛，前懸掛和下搖臂都換上AE86同款部件，更有日本車友稱KE70是四門版的AE86。

三萬元買入錢七 經營車房樂於改裝

「許多人都說為何花三萬元，購入如此霉爛的車輛，因為此車在香港十分少見，我認為是值得的。」栢軒自小便居於西貢鄉郊，受愛車的家人影響之下，汽車於他不只是日常代步的工具，更是自小陪伴他長大的玩具，每輛汽車都具有獨特個性。「因為翻新此車的緣故，許多人亦認識我，交友圈子因而擴大。」由於Toyota Corolla 以價格平實作賣點，當年香港隨處可見。栢軒在閒時開着此車時，亦有許多車友上前說道當年Corolla 的風光歷史。然而由於九十年代的車輛用上電腦系統，一上車便可起動，純機械系統的KE70維修費用日漸昂貴，此車亦逐漸被人淘汰，大多都被棄置於垃圾場準備劏車。

栢軒在近年與弟弟和另一友人合作在錦田經營車房。汽車於他，不但只是一個興趣，更成為賴以為生的工作。充滿想法的他，亦喜愛把愛車創造成獨一無二的模樣：「原本亦想過保留原裝，可是我過往每輛車都曾改動，最終我還是忍不了手。縱然復修過程辛苦，駕駛此車時我亦感到滿足和快樂。」

採訪：謝芝琳

拍攝：倫星揚 梁苡珊

剪接：魏沛賢

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