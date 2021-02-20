人會有生老病死，貓狗亦不例外。活到一定的年歲，自然便會出現初老的先兆。不過貓狗初老又有哪些表現呢？是容易染病嗎？是活動力下降嗎？還是經常睡覺呢？

初老年齡

曾有指「貓狗的1歲等於人的7歲」，這種說法不盡準確。一般而言，學者指貓狗在8至9歲左右進入熟齡階段，會開始出現初老的症狀。年齡是一個大概的猜測，只可以用作參考，最好的方法是從貓狗的日常表現來判斷，才可及早發現問題，找醫生診治。 ⠀

感官退化

當狗貓開始上年紀後，視覺、聽覺、嗅覺、味覺也會慢慢退化，五官亦會逐漸變得不如從前般敏銳，例如寵物主人叫牠們名字時不太有反應、睡着後很難醒來、從後面靠近牠會很容易受驚等等，因此生活上要格外小心，以免發生危險。

脾氣起伏不定

當感官開始退化，容易使牠們變得煩躁不安，時常感到有壓力，甚至有憂鬱的傾向，可能還會伴隨一些其他的症狀，如：貓咪瘋狂舔毛、毛孩不斷吠叫、喜歡齜牙、容易驚慌等等。

活動量下降

走路的步伐變小，特別是後腳，前腳會看似無問題，但後腳的步伐會變成小步的行走，甚至變得慢吞吞的，更會有氣喘、走走停停的情況出現。四肢亦很容易患上關節炎，特別是大型毛孩，最常出現毛病的部位是腿、脊椎。就連喜歡玩的遊戲也會因為沒有體力或者是疼痛等原因而變得不想玩，亦會懶得跑來跑去。

免疫力下降

當貓狗年紀大，抵抗力會變弱，對於冷熱的感知也會降低，稍不注意保暖，便很容易生病感冒。對貓咪而言，有機會令隱藏的貓皰疹病毒發病，令貓咪流眼水、打噴嚏；狗狗則容易出現心臟功能下降、白內障或青光眼等症狀。此外，由於身體機能老化、新陳代謝率降低，雖然食量可能會減少，但由於毛孩變得常睡覺不想動，亦可能會出現肥胖問題。

如果各位的寵物出現以上情況，表示牠們已經開始步入初老階段，主人就要加緊注意，遇有任何身體問題，便要第一時間帶牠們看醫生了。

撰文：Karl Li

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