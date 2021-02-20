「大家好，我們是笑旅時代！」四個大男人，竟借用韓國女子組合之名作自我介紹，的確令人會心微笑。這四個故作幽默的男人，參加了棟篤笑速成班，「滿師」後更組成四人組合，希望以笑話為遭受疫症打擊的港人帶來一點歡樂。

「我們都喜歡棟篤笑，恰好在網上看見陳樂添導師創辦了棟篤笑課程，名叫『笑住學棟篤笑』，便姑且一試。」Matt、Indome、Henry和Kinder相識於去年2月的棟篤笑速成班，四人分別從事理財策劃顧問、商務拓展人員、公關顧問及健身教練。參加課程原只希望在公餘時間自娛一番，中年夢一場，豈料越學越上癮。學成之後便組成四人棟篤笑組合，到不同的場地及中小學表演。

雖然四人自認充滿喜劇細胞，但如何將笑話呈現在觀眾面前，原來也是一門學問。成員之一Indome介紹道，課程導師陳樂添是一位香港棟篤笑藝人，熱心鑽研喜劇表演達十載。一個月的速成班費用約1,000元，當中包括兩節理論課和兩節實踐課，「最簡單的理論是，時間加上悲劇，便是喜劇。他會給我們一個物件 ，我們便從物件本質設想悲劇面向、荒謬點，或是使人憤怒的原因。」荒謬的最後，就是歡笑的源頭。

至於實踐課，學員需要利用肢體語言，令表演效果變得具體，「例如『我雙手很大』，倘若我只是單純講便十分沉悶；若然加上手部動作配合──『我雙手這麼巨大』，這個表演便變得鮮明具體得多。」課堂完結時，導師要求他們單獨籌劃一個畢業表演，地點則是在Open Mic。Open Mic是練習笑話的一個活動，逢周末在不同場地舉行。表演者可在場上嘗試演繹笑話，與觀眾互動。除了室內場所，他們閒時亦會到戶外海濱地區表演。

家人冷待 「你並非幽默之人」

四人作為棟篤笑新人，表演難免遇上挫敗。當場面陷入尷尬之時，困局又如何拆解呢？「尷尬亦是好笑的一種。當沒有人給予反應時，我便會自嘲仍有進步空間，他們對於我的誠實亦會感到詫異大笑。但當我一站上台，便預計觀眾會取笑我。」

雖然四人各有正職，然而他們仍會把握周末的時間開會，商討笑話的題材，「我們各自有一本簿。每次看到荒謬事件或是悲傷的事情，譬如自己跌倒被罵，便會想想這事可變成笑話嗎？寫成笑話後便在會議上和大家分享。」除了與隊友分享日常趣聞，他們也會與家人朋友分享。花盡心思，但結果不似預期，「我曾與父親分享笑話，可是父親卻深沉地勸道：『家中沒有一人是笑匠，你也並非幽默之人。』當時氣氛十分凝重。」除了Indome得不到家人支持，Matt的妻子也對丈夫的表演感到煩厭。喜樂本是平常事，但在武肺肆虐期間，他們被迫取消現場棟篤笑表演，改為籌辦網上表演。網上棟篤笑表演亦有許多限制，不能即時看到觀眾的反應，散播喜樂竟成困難。

不單止親友反對，在戶外表演時，亦常遇到保安員以「人群聚集」驅趕。問到最大的阻撓，Indome卻認為是與人們的交流，「這猶如一場攻防戰。我們是寂寂無聞的棟篤笑藝人，若人們不認識你，便會拒絕聽你的笑話。」他們認為觀眾欣賞棟篤笑，在於投入表演者的經歷中，「歡樂在於與表演者共同經歷生活里程，一同歡笑。過程中不用猜度他背後的意思，十分放鬆。」這亦是「笑旅時代」的命名緣由，讓觀眾能投入這場歡笑之旅。

四個臭皮匠 浪費港人43,200秒

四個自以為是笑匠，表演卻總是差之毫釐；四種不一樣的個性，擦出閃耀火花的想法。當有人取笑他們以棟篤笑為生簡直是天方夜譚，卻有觀眾默默支持，看過他們的表演片段後，表示將來會購票入場支持，「我們沒有導師般的實力或人際網絡，但我們沒有包袱，願意去闖。我們曾計過，我們大概已經浪費了香港人43,200秒。」三個臭皮匠，勝過一個諸葛亮，更何況有四個？四人此刻花盡心思，付出的一分一秒，總有一天會在台上，迎來眾人的笑面。

採訪：謝芝琳

拍攝：尹彥翹、梁苡珊

剪接：尹彥翹

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