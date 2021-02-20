母乳是寶寶最好的食物，近年新手媽媽都十分支持母乳餵哺。衞生署的調查結果顯示2019年剛出院的母乳餵哺率高達近9成，而早年的母乳餵哺率低，1992年只有19%的媽媽出院時是以母乳餵哺，直至1999年才改善至 50%，到近10年攀升至8成以上，有賴大眾對母乳好處的認識逐漸提升，媽媽們的考慮已經不再停留於應否餵哺母乳，而是如何令母乳的量和營養更能配合寶寶的成長需要。

改變母乳成份由懷孕期飲食開始

母乳的營養成份會因應寶寶每天的需要而調節，同時亦會被其他因素如寶寶性別、出生時的胎齡、遺傳特徵、媽媽的年齡、營養狀況及飲食習慣等影響。

孕媽媽會為了孕育胎兒而注意飲食均衡，未必想到此能同時為日後的母乳做準備。DHA是最受孕媽媽們關注的營養素之一，因為它是支持寶寶眼部和腦神經系統發育的必需脂肪酸，而母乳中脂肪酸的濃度及組合，與媽媽日常的脂肪攝取是息息相關的。日本早前就母乳的脂肪酸組合作出分析，指當中的DHA含量反映了媽媽的飲食習慣，進食烤魚或定時使用DHA補充劑可增加母乳中DHA的濃度。數據雖未能反映魚類或海鮮的選擇對增加母乳DHA含量有明顯分別，但78名研究參加者較多進食高油份的魚類；而3成的參加者則有定時使用DHA補充劑的習慣，分別每星期最少一次至每天攝取由魚油提供225毫克至900毫克的DHA，她們的母乳DHA含量都比沒有使用補充劑的高，每天使用補充劑的媽媽的母乳更擁有最高DHA含量，反映了使用DHA補充劑的頻率與母乳中DHA的濃度成正比。

波蘭一個觀察性試驗研究的結果就發現，孕媽媽於飲食及補充劑中所攝取的鋅質和鐵質對母乳其含量亦有正面影響，因此建議懷孕期注意進食足夠鋅質和鐵質的食物，以支持寶寶免疫力及腦部發育，其他同樣對寶寶成長十分重要的營養素，如碘質、維他命D、鈣質等均受媽媽的飲食影響。

運動亦可有助提升母乳質量

美國俄亥俄州立大學剛發表的研究，證明懷孕期間進行適度的運動可提升母乳低聚糖HMO 3′-SL的含量，而且發現該低聚糖或可有助改善下一代成年後的代謝健康和心臟功能。專家還未能統一建議有效的運動時間長短和強度，因此媽媽可根據自己的體能和體力去盡量增加身體活動。

生產後的心情影響奶量

生產後媽媽的荷爾蒙有大幅度變化，導致情緒狀態未能平穩，較容易產生焦慮，而焦慮有機會令媽媽較難「上奶」。一個小型研究就發現65位受訪媽媽中有高達7成人擁有焦慮症狀，當中有9成5人未能於生產後24小時內成功擠出母乳。未能「上奶」可能令媽媽擔心影響寶寶健康而感到更焦慮，造成惡性循還，建議媽媽放鬆心情同及時尋求家人支持和專業人士的幫助。

撰文：麥穎賢（加拿大註冊營養師、香港營養師協會正式會員）

編輯：鄒仲安

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