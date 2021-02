據《日經新聞》2月12日的報道,在北海道二世古海外資本持有房產,於去年共增加了12%,一共4,406家,其中香港資本佔了938家,排名第一;其次是中國703家﹑澳洲519家。二世古最中心地帶比羅夫呎價可以去到12,000港元,媲美東京最貴地段銀座和香港樓價。對日本人來說,這裏不像日本;對外國人來說,這裏是日本中最國際化﹑配套最奢華的滑雪勝地。HAKU Villas是二世古頂級的Villa,一晚達160至300萬日圓(11.7萬港元至21.9萬港元)。一般平凡人覺得離地奢華,其實一切都有它的故事。頂級Villa背後是怎樣一個團隊和故事?情熱北海道情小姐來深入採訪,告訴大家。

房間豪華﹑設備奢侈﹑團隊服務體貼是頂級Villa必要做到的基本功。HAKU Villas無一不做到極致,令情小姐更為深刻的是這樣Luxury的別墅,不只是冷冰冰豪華,還感到很深的溫度。坐擁價值超過30億日圓別墅的老闆Michael H. Chen就是完全沒架子,令人感到很有溫度的一員。在到埗的第一天Michael就特地抽空先帶情小姐走一圈看Villa,親身講述對一磚一瓦的所思。

「HakuSteak是屬於整幢別墅的私人用餐空間,客人可選擇在自己的屋內享受私人主廚提供的飲食,也可來這裏訂餐。吃的是廚師發辦,主菜就是牛扒。從前我們一家人在感恩節都會比賽烤牛肉,所以我對牛肉非常講究。從西班牙運來的可達600度的高溫烤爐、日本和牛,燒出來,你吃過就知道。」Michael說。

牛扒先未吃,走一圈HAKU Villas。一共有4座別墅,3間Villa,1間Penthouse。Michael從前是做酒店業負責VIP,做生意的客人多,在意意頭,房間號碼588﹑688﹑788﹑888十分有趣。不論是Villa或Penthouse都有客廳﹑飯廳﹑遊戲室﹑主人房﹑3間客房﹑姐姐房﹑酒吧以及露天溫泉;Penthouse更有獨立的spa﹑桑拿室﹑酒吧廳。每間別墅,一走進去的景色都是驚艷的,整個露天溫泉對着羊蹄山景色,移山入室。

「設計上是將二世古大自然景色融入室內,所以你看到溫泉的石磚﹑天花是連貫到室內的。」Michael說。

這個露天溫泉不單是景色令人嘆為觀止,其實也是得來不易,在日本要起一個溫泉,單是找專家打一次就要花上百萬日圓,無論有沒有泉眼。

「也是幸運吧。我們一打就發現到泉眼了。泉水直接從地下上來,泉質更是這區內最好的。」Michael說。

整個空間設計都是明亮及融入窗外二世古景色,何時何地都可感受到天氣變化。客廳裏有Michael最喜歡的shuffle board,按摩椅﹑原木飯桌﹑吧台﹑茶几﹑火爐都令室內有種淡淡的木香,很溫暖的感覺。這些,其實都是Michael原為建給自己的住家「白鳥山」為藍本配置的。

「我和家人在10年前已來二世古了。10年前二世古的酒店選擇很少,那時入住的是Gondola Chalet一間比較老房子的別墅。第一次來時,我自己帶着3個小孩,從機場坐包車進來。那年下雪下得不得了,雪量跟這年下得差不多。因為那時候還不能check in,我就拿着一張紙地圖,坐在咖啡廳,那時候也沒有Google Maps這種東西。第一次來,我甚麼地方都不知道,餐廳也很少,只有幾家咖啡廳。孩子只有7﹑6﹑4歲,每天就帶他們去滑雪,我們滑得非常開心,打從那時候,我們每年就會過來。

這裏一直在開發,但一開始不是有太多住宿針對VIP市場。當時我覺得配套不夠,只有一兩家比較好的酒店,選擇真的很少,即使價格比較高的,但甚麼服務都沒有。這是我所去過的、全球第一個地方,可以一個晚上花1,000美元,但沒有每天給你打掃的;在美國,一間50美元的酒店也是會給你每天打掃。當時也是隨處說英文,因為二世古是澳洲人來開發的,針對澳州市場,已是滿國際。20年前,都是澳洲的客人過來,後來開始有香港、新加坡﹑馬來西亞人過來。」

在2014年,Michael在朋友介紹下買了一幅地,花了一年多建了「白鳥山」。原意是給自己的度假屋,自己不住的時候就放租出去。後來VIP朋友們都有一間像這樣的屋,就建了HAKU Villas,4間別墅3間都已售出,剩下一間588,叫價6億日圓,尚待買家。去年HAKU Villas開幕後,Michael也決心離開香港移民來二世古,白鳥山莊就給自己自住。

「去年開了HAKU Villas,剛巧遇着COVID-19的疫情,我就留着沒回去香港。夏季我們待在這邊,發現比冬天還要好玩。有一句話是『You come for the winter, you stay for the winter.』,冬天是滑雪為主,酒店及滑雪場就是你的圈子;夏天開一小時車就可去滑浪﹑露營﹑釣魚,還可以吃海膽﹑壽司,全球吃不到這麼好的東西。這地方沒有污染,天氣好舒服,8月特別好,開車3個小時就可去富良野。冬天一邊上班一邊住,起床,下雪了,8點半去滑雪,滑一個半小時,之後十點去上班;夏天一樣,去打個球。在香港就麻煩了,打球要去深圳,天氣太熱。」

住進Villa,服務更是貼心。由機場下機一刻已有專車接送。每間房每組客人,都有管家打點大小事情。有獨立雪具儲物室及更衣間,滑雪回來後,脫下用具就進房間,不怕雪滴沾濕。教練會幫客人取雪板、來接客人到滑雪場。每天早午晚餐都可在別墅內解決,由總廚Louis的團隊度身訂做。百般武藝的經理又會隨時為客人調雞尾酒,一杯薑汁雞尾酒,那片風乾薑糖都是自家製,入口驚艷,在細微處加分。雖然一晚房價十分貴,近12萬港元一晚,但最多可住到16人。雖然很少客人是住滿16人,但要是一家大小多點人來住,感覺就不至於那麼貴。

「去年年底,我們和一家二世古老牌公司Hokkaido Track合併成為H2 Group,現在,在二世古管理着一百多個物業」Michael說。

坊間都認為二世古比羅夫的房價是貴得過份。Michael對前景卻是充滿信心。「十分是滿分,現在是6至7分。還未達到美國﹑歐州如Courchevel﹑Aspen Snowmass﹑Val d’Isere標準!生活方面,雖然我一點日文都不會,但這裏很好生活,醫療﹑學校一直在進步。念書比香港便宜多了,我們小孩念二世古的國際學校,學費比香港少了一半。其實除了房地產外,其他消費不貴。二世古HIRAFU的房子就像香港半山﹑中環,當然貴,可是到郊區俱知安幾十萬就可買了。我有個員工在小樽50萬買了房子,在海邊,非常好。不到5分鐘就到。我們現在富良野投資了許多。」

採訪:情小姐@情熱北海道

協力:鄭汝翹

攝影:黃嘉朗

編輯:鄒仲安

