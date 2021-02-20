據《日經新聞》2月12日的報道，在北海道二世古海外資本持有房產，於去年共增加了12%，一共4,406家，其中香港資本佔了938家，排名第一；其次是中國703家﹑澳洲519家。二世古最中心地帶比羅夫呎價可以去到12,000港元，媲美東京最貴地段銀座和香港樓價。對日本人來說，這裏不像日本；對外國人來說，這裏是日本中最國際化﹑配套最奢華的滑雪勝地。HAKU Villas是二世古頂級的Villa，一晚達160至300萬日圓（11.7萬港元至21.9萬港元）。一般平凡人覺得離地奢華，其實一切都有它的故事。頂級Villa背後是怎樣一個團隊和故事？情熱北海道情小姐來深入採訪，告訴大家。

房間豪華﹑設備奢侈﹑團隊服務體貼是頂級Villa必要做到的基本功。HAKU Villas無一不做到極致，令情小姐更為深刻的是這樣Luxury的別墅，不只是冷冰冰豪華，還感到很深的溫度。坐擁價值超過30億日圓別墅的老闆Michael H. Chen就是完全沒架子，令人感到很有溫度的一員。在到埗的第一天Michael就特地抽空先帶情小姐走一圈看Villa，親身講述對一磚一瓦的所思。

「HakuSteak是屬於整幢別墅的私人用餐空間，客人可選擇在自己的屋內享受私人主廚提供的飲食，也可來這裏訂餐。吃的是廚師發辦，主菜就是牛扒。從前我們一家人在感恩節都會比賽烤牛肉，所以我對牛肉非常講究。從西班牙運來的可達600度的高溫烤爐、日本和牛，燒出來，你吃過就知道。」Michael說。

牛扒先未吃，走一圈HAKU Villas。一共有4座別墅，3間Villa，1間Penthouse。Michael從前是做酒店業負責VIP，做生意的客人多，在意意頭，房間號碼588﹑688﹑788﹑888十分有趣。不論是Villa或Penthouse都有客廳﹑飯廳﹑遊戲室﹑主人房﹑3間客房﹑姐姐房﹑酒吧以及露天溫泉；Penthouse更有獨立的spa﹑桑拿室﹑酒吧廳。每間別墅，一走進去的景色都是驚艷的，整個露天溫泉對着羊蹄山景色，移山入室。

「設計上是將二世古大自然景色融入室內，所以你看到溫泉的石磚﹑天花是連貫到室內的。」Michael說。

這個露天溫泉不單是景色令人嘆為觀止，其實也是得來不易，在日本要起一個溫泉，單是找專家打一次就要花上百萬日圓，無論有沒有泉眼。

「也是幸運吧。我們一打就發現到泉眼了。泉水直接從地下上來，泉質更是這區內最好的。」Michael說。

整個空間設計都是明亮及融入窗外二世古景色，何時何地都可感受到天氣變化。客廳裏有Michael最喜歡的shuffle board，按摩椅﹑原木飯桌﹑吧台﹑茶几﹑火爐都令室內有種淡淡的木香，很溫暖的感覺。這些，其實都是Michael原為建給自己的住家「白鳥山」為藍本配置的。

「我和家人在10年前已來二世古了。10年前二世古的酒店選擇很少，那時入住的是Gondola Chalet一間比較老房子的別墅。第一次來時，我自己帶着3個小孩，從機場坐包車進來。那年下雪下得不得了，雪量跟這年下得差不多。因為那時候還不能check in，我就拿着一張紙地圖，坐在咖啡廳，那時候也沒有Google Maps這種東西。第一次來，我甚麼地方都不知道，餐廳也很少，只有幾家咖啡廳。孩子只有7﹑6﹑4歲，每天就帶他們去滑雪，我們滑得非常開心，打從那時候，我們每年就會過來。

這裏一直在開發，但一開始不是有太多住宿針對VIP市場。當時我覺得配套不夠，只有一兩家比較好的酒店，選擇真的很少，即使價格比較高的，但甚麼服務都沒有。這是我所去過的、全球第一個地方，可以一個晚上花1,000美元，但沒有每天給你打掃的；在美國，一間50美元的酒店也是會給你每天打掃。當時也是隨處說英文，因為二世古是澳洲人來開發的，針對澳州市場，已是滿國際。20年前，都是澳洲的客人過來，後來開始有香港、新加坡﹑馬來西亞人過來。」

在2014年，Michael在朋友介紹下買了一幅地，花了一年多建了「白鳥山」。原意是給自己的度假屋，自己不住的時候就放租出去。後來VIP朋友們都有一間像這樣的屋，就建了HAKU Villas，4間別墅3間都已售出，剩下一間588，叫價6億日圓，尚待買家。去年HAKU Villas開幕後，Michael也決心離開香港移民來二世古，白鳥山莊就給自己自住。

「去年開了HAKU Villas，剛巧遇着COVID-19的疫情，我就留着沒回去香港。夏季我們待在這邊，發現比冬天還要好玩。有一句話是『You come for the winter, you stay for the winter.』，冬天是滑雪為主，酒店及滑雪場就是你的圈子；夏天開一小時車就可去滑浪﹑露營﹑釣魚，還可以吃海膽﹑壽司，全球吃不到這麼好的東西。這地方沒有污染，天氣好舒服，8月特別好，開車3個小時就可去富良野。冬天一邊上班一邊住，起床，下雪了，8點半去滑雪，滑一個半小時，之後十點去上班；夏天一樣，去打個球。在香港就麻煩了，打球要去深圳，天氣太熱。」

住進Villa，服務更是貼心。由機場下機一刻已有專車接送。每間房每組客人，都有管家打點大小事情。有獨立雪具儲物室及更衣間，滑雪回來後，脫下用具就進房間，不怕雪滴沾濕。教練會幫客人取雪板、來接客人到滑雪場。每天早午晚餐都可在別墅內解決，由總廚Louis的團隊度身訂做。百般武藝的經理又會隨時為客人調雞尾酒，一杯薑汁雞尾酒，那片風乾薑糖都是自家製，入口驚艷，在細微處加分。雖然一晚房價十分貴，近12萬港元一晚，但最多可住到16人。雖然很少客人是住滿16人，但要是一家大小多點人來住，感覺就不至於那麼貴。

「去年年底，我們和一家二世古老牌公司Hokkaido Track合併成為H2 Group，現在，在二世古管理着一百多個物業」Michael說。

坊間都認為二世古比羅夫的房價是貴得過份。Michael對前景卻是充滿信心。「十分是滿分，現在是6至7分。還未達到美國﹑歐州如Courchevel﹑Aspen Snowmass﹑Val d’Isere標準！生活方面，雖然我一點日文都不會，但這裏很好生活，醫療﹑學校一直在進步。念書比香港便宜多了，我們小孩念二世古的國際學校，學費比香港少了一半。其實除了房地產外，其他消費不貴。二世古HIRAFU的房子就像香港半山﹑中環，當然貴，可是到郊區俱知安幾十萬就可買了。我有個員工在小樽50萬買了房子，在海邊，非常好。不到5分鐘就到。我們現在富良野投資了許多。」

採訪：情小姐@情熱北海道

協力：鄭汝翹

攝影：黃嘉朗

編輯：鄒仲安

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