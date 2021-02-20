遇見被遺棄的小動物，不少人都會起惻隱之心，無論自己有沒有能力，都希望盡一份綿力，幫助有需要的小動物。最近有名荷蘭YouTuber便成功拯救了一顆被遺棄的鳥蛋，經過他的悉心照顧，成功孕育小鳥並健康成長，成為漂亮的長尾鸚鵡。

YouTube頻道A Chick Called Albert 主要播放動物保護及照顧相關的影片，該頻道的博主早前於一間寵物店的長尾鸚鵡鳥籠裏發現一顆鳥蛋，但籠內只有一隻雄性鸚鵡，原來雌性鸚鵡早已被賣掉，而作為父親的鸚鵡似乎也沒有打算將鳥蛋孵化，因此在得到老闆的同意後，他把鳥蛋帶回家孵化。

經過他的細心照料，鳥蛋在第19天成功孵化，甫出生便不停地啾啾叫。由於博主從未照顧過鸚鵡，所以他花了不少時間研究如何餵飼牠，每天餵食8次。幸好小鸚鵡一天天的健康成長，而且羽翼漸豐，可以在博主家中飛來飛去。博主把整個過程拍下並分享到頻道。

最後博主更特地前往寵物店，將鸚鵡父親買回家，讓牠們父子團聚，十分窩心。

資料來源：YouTube

撰文：Karl Li

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