人與動物可以相知相交數十年嗎？土耳其一位退休郵差為這個問題給予一個肯定的答案。一位名叫Recep Mirzan的男子與於37年前無意中拯救了一隻天鵝，自此一直生活在一起，形影不離，這段珍貴的情誼就這樣維持了三分一個世紀。

37年前Recep Mirzan與朋友開車出外遊玩時，在郊野無意間發現一隻翅膀受傷的雌性白天鵝，為了避免牠遭受其他掠食者的攻擊，便把天鵝放到車上帶回他的農場照顧。當天鵝痊癒後，神奇的事便發生了，牠完全沒有離開的意欲，即使放生了多次，牠仍然選擇回到他的身邊，而且還和農場的貓狗建立了友好的關係。平時牠喜歡陪他做農務，或是在傍晚一起散步。他也為天鵝取名為Garip，有「奇特」之意，但也可以用來形容很倒楣的人。Mirzan直言，妻子已離世，他早已把Garip當成自己的孩子來看待。

根據英國天鵝保護組織Swan Sanctuary的資料指，野生天鵝的平均壽命是12年，但在適當的照顧下，牠們的壽命可長達30年或以上。

資料來源：thenationalnews

撰文：Karl Li

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