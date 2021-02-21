人體運作精細複雜，難以了解每個部位的功能，例如不起眼的毛髮，別以為它們可有可無，早前有潮文作者自行剃掉肛毛後帶來各種不適，甚至影響放屁功能！記者詢問皮膚科專科醫生胡惠福，解釋毛髮用途，他指毛髮很有用，不要隨便剃！

毛髮三大功效

胡惠福醫生解釋，毛髮主要有三大功能，「第一是防曬，頭髮能保護頭皮，減低紫外線對頭部的直接傷害； 第二是保護，如鼻毛可以阻擋空氣中的灰塵及細菌，減低感染風險。除了鼻毛外，眉毛也可阻擋灰塵進入眼睛，當有灰塵觸碰睫毛，眼睛會反射性地緊閉。第三是調節體溫，毛髮可以控制熱力散失，冬天抵禦寒冷，亦有散熱功能，夏天幫助揮發汗水。」

漂眉植睫毛無法取代功能

不少人為追求美觀，會漂眉及植眼睫毛，胡惠福醫生指飄眉、霧眉等美容只能改善外觀，不能影響眉毛在阻擋灰塵、滴水入眼的功能；眼睫毛也可以為眼睛阻擋灰塵，但長度其實不影響功效，故毋須刻意植眼睫毛增加長度，植過量更會適得其反，「可能會滋生細菌和積聚塵埃，負荷過多更會令真睫毛脫落，導致沒有足夠睫毛保護眼睛。」

肛毛不影響放屁 剪刀修剪陰毛

身上的體毛，很多都看似沒用或功能不大；但原來一些位置越隱蔽，連自己都目測不到的體毛，越不能剃掉。早前有一篇潮文，作者因肛毛太長太濃密，如廁時容易沾到大便，於是自行剃掉。結果流汗時汗水會直接流到褲襠，肛門更發出惡臭，甚至連屁都放不出。好不容易等到肛毛重新長出，卻是又粗又硬，屁股整天像被針扎一樣…… 所以「毛」論多隱蔽多不起眼，體毛也不要隨便剃。

胡惠福醫生指，肛毛的作用是保持肛門位置乾爽、幫助汗水揮發；還可以阻擋細菌進入肛門，減低感染風險。若剃掉肛毛，有機會令肛門位置難以揮發汗水，導致汗水積聚在肛門位置，容易感到痕癢。不過可以放心的是，剃掉肛毛並不影響放屁，「放屁與括約肌有關，剃掉肛毛並不會影響放屁功能。」

胡惠福醫生補充，毛髮不會越剃越粗，只是剃毛後橫切面變斜，故看起來或觸感上會覺得粗了。他表示醫生一般不建議剃掉肛毛，但假如自覺肛毛太長對生活造成影響，可用剪刀修剪，但切勿用剃刀，以免剃太貼令皮膚受損。

至於陰毛，主要作用是保護皮膚細嫩的生殖器官，減少性行為期間皮膚的直接碰撞和摩擦，也有助調節溫度。對女士來說，陰毛更可以阻擋細菌進入陰道。同樣，胡惠福醫生也不建議剃掉陰毛，若完全剃掉，性行為時痛楚會增加。對於有些女士為求美觀，會不時修剪陰毛，他建議使用剪刀會較安全。

眾多體毛當中，腋毛及唇毛算是比較無用，可以脫掉。兩者功能相若，只為減少磨擦及幫助汗水蒸發，即使剃掉也不會對身體造成影響，不過大前提是要選擇合適的脫毛方法。

激光脫毛有風險 剃刀安全快捷

胡惠福醫生指，坊間的脫毛方法林林總總，各有優點缺點。但從功效而言，激光脫毛可大範圍脫毛，效果亦較持久，「但激光都有其風險，有機會灼傷皮膚、導致色素沉澱、疤痕等，而且並非所有人都適合激光脫毛，例如容易過敏、受傷後易有疤痕的「疤痕體質」、孕婦、皮膚受感染或正服用感光藥物如維他命A酸等人士。使用最原始的剃刀脫毛也可，這方法比較安全快捷。」

傳聞激光脫毛會封閉毛孔，影響排汗功能，其實純屬謬誤。胡惠福醫生解釋，激光脫毛是利用特定波長的光，讓毛囊的黑色素選擇性吸收；激光在毛囊會轉化成熱能，再選擇性地破壞毛囊，達至脫毛效果，「脫毛不會影響汗水揮發及散熱功能，因為毛孔與汗腺開口不同，脫毛後汗水依然可以從汗腺開口排出，幫助散熱。」

總括而言，身體毛髮多少是因人而異，主要是受遺傳因素影響。假如想增加或減少毛髮，必須先衡量個人需要及治療的風險，如有疑問應諮詢醫生意見。

八種毛髮功能各異

頭髮：以為沒用，其實可保暖，光頭在冬天真的會較冷！

眉毛：沒有眉不行，它能阻擋灰塵及防止水流入眼睛。

眼睫毛：除了阻擋灰塵，還可以阻隔紫外光！

鼻毛：與眉毛和眼睫毛一樣可擋灰塵，防止細菌進入鼻腔。

唇毛：的確沒太多作用，只能幫助汗水蒸發。

腋毛：幫助散熱及減少磨擦，功用並不多。

肛毛：不要以為沒用，它有助汗水揮發，千萬別剃掉！

陰毛：非常有用！剃掉的話進行性行為時會很痛楚。

記者：馮思穎

攝影：周志孟

編輯：鄒仲安

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