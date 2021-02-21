無論你是「相機食先」的食物攝影愛好者，還是不求外表「籽想好食」的為食人士，看見一些奇形怪狀、不修邊幅的食物，相信也難以引起食慾。新節目「好食唔好睇」致力尋找每一個視覺崩壞的食物真身，雖然賣相有待改善，但內裏充滿內涵。更找來拯救隊使出「還原靚靚拳」，看看可否為頹飯增添幾分姿色，成功勾起你的胃口？

今集來到跟「打卡」扯不上關係的大埔街市熟食中心，尋找早前被大埔飲食KOL推介過的紙包排骨飯。驟眼看版主拍出來的紙包排骨飯，飯粒飛散在油紙上，賣相真的一般，加上那幾顆變形的蝦餃燒賣，還帶幾分伏味；但他指明用紙包着吃比用碗裝更好吃，不少網民都留言表示認同。而最意想不到的是，這張原始的照片，竟然成功吸引到人慕名而來，就在拍攝當日被記者捕獲！受訪者黃先生說自己剛搬到大埔區，附近也沒有類似的點心店，在網上看見推介便前來一試。

紙包排骨飯其實是盅頭排骨飯的外賣版本，傳統舊式茶樓會用油紙包着放入膠袋，一打開便看見飯粒粘在紙上，像頹飯一樣，要比較兩者分別，當然要一嚐原版盅頭排骨飯。剛出爐的排骨飯熱烘烘，吃下去有明顯的米香和肉香，排骨有分成軟骨、連骨和肉，均勻地分佈在飯面上，肉醃得入味，咬下去肥瘦相間，而且肉質富有彈性。至於紙包排骨飯是否更勝一籌？記者吃畢覺得分別不大，待到放涼後，飯粒更會乾硬地附在紙上，還是趁熱吃的好。

豉汁排骨飯是店內的招牌點心，每日即蒸即賣，深受街坊歡迎。老闆每天凌晨時分就回來備料，蒸好一爐爐的排骨飯準備開店。新鮮排骨飯的做法不難，倒入半盅生米，待飯煮熟後，將醃好的排骨均勻地鋪在飯面，蒸15至20分鐘，香噴噴的排骨飯就出爐了。新鮮出爐的排骨飯味道當然絕佳，但有食客喜歡吃紙包更甚於新鮮的，還說紙包的醜態是風味，還原了兒時的味道。

「我不敢肯定沒有第二間，但在大埔街市熟食中心這裏只此一間，就是我們林記排骨飯，是紙包的排骨飯。」老闆梁志豪原來早有聽聞排骨飯的兩種吃法。老闆說紙包排骨飯和盅頭排骨飯的分別，在於油紙掃了臘油，把飯掃下去，然後淋上豉油，的確是比較香口。「有些客人第一次光顧，我問他們：『這樣子吃嗎？倒不如吃紙包排骨飯吧？讓你試試，比較香口的！』亦有些吃了十幾年的客人說：『不行！我一定要用紙包排骨飯，我不要飯盒裝的，飯盒有倒汗水不好吃。』都有這種說法。」老闆對自己的出品相當有信心，無論是哪一種吃法，都有它的捧場客。

除了排骨飯之外，其他點心亦由師傳即場新鮮製作，一樣吃得出水準。鵪鶉蛋燒賣是一口份量，選用赤肉混合碎肉，肉質更加爽口。

林記點心將傳統又常見的點心做好，一直深受街坊喜愛。由臨時鐵皮街市到現在的大埔熟食中心，靠兩代人經營至今，已經有30多年歷史。「那一群熟客喝完茶，現在都回家去了。平時早上六七點他們就會出現，很多從鐵皮街市那時就開始光顧，有些年紀較大的去世了，也說不定的，我們十居其九都是做熟客生意。」老闆跟食客的關係相當融洽，隨時可以搭話談個天南地北。「人們可能喜歡喝你這壺茶，多於吃點心。我們的茶雖然比較平民化，不算貴價，算是中規中矩，但是很多食客都問為甚麼這壺茶那麼好喝？對他們而言單是來喝茶就夠了。」對比起食物的外貌和味道，或者這裏的食客更喜歡吃的是人情味，志在有個地方聚腳喝口茶。

記者問遍了在場的年輕食客，發現他們都只為醫肚、不為打卡。口裏說味道最重要，但心裏還是想美貌與美味兼備。那如果想將紙包排骨飯拍的好看，又有沒有辦法呢？「一個賣相好的排骨飯，無論是拍照或是吃都能勾起食慾的排骨飯，應該是飯和排骨分明，飯粒飽滿，排骨表面有油水。」食物造型師Gloria拿出她的架生，對紙包排骨飯使出「還原靚靚拳」。

看過林記紙包排骨飯的賣相後，她覺得有些細節位可以改善。如果買外賣回家想拍照，首先可將排骨和飯分開，放到精美的碗碟上；看見有豆豉可以把它抽出來，放在排骨上面，從而知道是豉汁排骨；然後可以加些裝飾，例如紅椒粒、葱粒、芫荽等等，令顏色更鮮艷，胃口亦會大增。做完以上步驟，還想進一步改造的話，可以淋上油水，加少許油和豉汁，已經可以令食物變得眼前一亮。

林記點心

大埔鄉事會街8號大埔墟街市及熟食中心2樓CFS08-09舖

記者：黎婉婷

編輯：鄒仲安

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