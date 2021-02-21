鼻咽癌，以前被稱為「廣東瘤」，因為華南地區個案特多，包括香港也是鼻咽癌發病率最高的地區之一。正因如此，坊間有很多說法，例如傳統廣東人愛吃的鹹魚會增加鼻咽癌風險；而華南地區也有很多草藥、偏方「應運而生」，聲稱有助治療鼻咽癌，而且有不少病人相信。

耳鳴頭痛誤以為疫情壓力

40多歲的舞台劇演員Sam，他家族中有鼻咽癌病史，分別是一個叔公輩和一個表哥都患過鼻咽癌。但因為本身是一個大家族，親戚眾多，Sam對於當中兩人有同一種癌症並沒有太在意；直至去年初，疫情第一波高峰期，他的演出工作已全停，大部份時間留在家防疫，多數時間都在上網，豈料漸漸察覺自己的聽力有少許不清，且有輕微耳鳴。

Sam懷疑是疫情造成壓力所致，又擔心是因使用電腦時間太長，因此即時減少上網，又盡量放鬆心情。但卻未能見效，他耳鳴的情況越來越嚴重，最後更引起了頭痛。劇團同事知道後，建議他盡快看醫生，以便疫情一過他可以重新投入演出，不受影響。

耳鼻喉科醫生替Sam做了鼻咽內窺鏡檢查，隨後再做磁力共振及抽取活組織檢查，證實他已患了第三期鼻咽癌，轉介腫瘤科醫生。腫瘤科醫生詳細了解病情後表示，由於他鼻咽的腫瘤已擴展至顱底骨，所以會引發頭痛。Sam聽後十分擔心，既擔心鼻咽癌能否治好，也憂慮治療的副作用會否引致他將來長期口乾，影響他再踏舞台。

質疑偏方接受化療半年後康復

與此同時，不少舞台劇界的朋友，紛紛建議Sam嘗試各種草藥、偏方，由於他們都是出於好意，令他一度猶疑。幸好，經過醫生與他商談和解釋，他終於同意接受放射治療和化療，整個療程約半年，現今Sam已康復，雖然疫情仍未過，但他的生活已大致如常。

其實，鼻咽癌在香港個案較多，經過多年來累積經驗，治療成效也是全球最好的地區之一。但先決條件是未出現廣泛擴散前，而患者又肯相信醫生，接受正規的治療，而不會相信偏方、健康食品等可治好鼻咽癌。我見過不少個案，因為花了很長時間試用非正規的治療方法，結果反而錯過了治療的黃金機會，十分可惜！

撰文：李兆康醫生（臨床腫瘤科專科醫生）

編輯：鄒仲安

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！