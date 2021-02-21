家有主子，自然會多買玩具供牠們玩耍。說到最能討貓咪歡心的玩具，「雷射筆」絕對是其中之一，只要光點快速移動，主子便會目不轉精，然後興奮地瘋狂追逐，甚至可以跳上平時跳不到的位置。到底貓咪為甚麼那麼喜歡玩雷射筆？常玩雷射筆對牠們又會不會有壞影響呢？

眼球構造不一樣

首先要從主子的眼部構造說起。貓咪眼睛的視桿細胞是人類的5倍以上，視桿細胞主要負責在低光的環境下看清楚景象，對於快速移動的物體更是份外敏銳。所以貓咪十分擅長在黑夜中捕捉移動的物體，那怕是最輕微的移動，牠們也能夠看到。所以雷射筆的光對貓咪來說，除了是耀眼的光點外，更是會快速移動的物體，驅使牠們進入天生的狩獵狀態，讓牠們去追逐。

與生俱來的天性

貓還未馴養前，也是一種野外動物，本身就具備了狩獵捕食的天性與本能，因此無論是甚麼顏色的雷射筆，在牠們眼中都像個「獵物」，而且是快速移動的獵物，活像正在逃跑的小動物（如老鼠），於是便下意識啟動追捕獵殺的本能。

保護至上

適當的玩耍可以跟主子增進關係，但不當地使用卻會有反效果。與主子玩雷射筆時要份外注意，由於雷射筆的光線非常強烈又刺激，要盡量避免直射貓咪的眼睛，因為這樣很容易引致貓咪眼部受傷，嚴重甚至會造成失明。

避免貓咪有挫折感

雖然光點是玩耍的東西，但對貓咪來說也是獵物，一直抓不到獵物會令貓咪感到挫敗，在這樣反覆追捕卻又甚麼也抓不到的過程中，或會讓貓咪感到自我懷疑，累積挫折感。因此只要貓咪有「捉到」光點，不妨給予零食作獎勵。也可以在引起貓咪的興奮情緒後，改用一般逗貓棒跟牠們玩耍。

撰文：Karl Li

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