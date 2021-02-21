汽車在大眾的眼中，除了是用以代步的工具，擁有一部名車更是身份的象徵。事業有成的Alex，卻獨愛在1991年，由本田出產的輕型車Honda Beat，全因K-Car的親和力非其他超跑可比，其駕駛樂趣亦不分年齡及身份地位。

迷你版NSX 本田創辦人本田宗一郎最後之作

五十年代，日本汽車界掀起K-Car輕型車潮流。直至九十年代，本田推出的頂級跑車NSX獲得極大迴響，更有日本法拉利美譽，促使車廠在1991年推出開篷車K-Car Honda Beat，車上搭配中置引擎，外形更由意大利著名汽車設計公司Pinin Farina所設計的：「若論此車的外形，確實有着意大利跑車的影子。」Alex這樣說道。除此以外，它亦是本田車廠創始人本田宗一郎最後一輛親自監督完成的車款。

本田為搶佔輕型車市場，Honda Beat的車廂內亦如頂級跑車一般：「儀表板轉數能顯示一萬轉，跑味甚濃。中控台的設計亦接近當年的NSX，所有零件恍如縮小了三分之一。」原裝車椅是典型班馬紋設計，車胎則是日本公司Hayashi Racing所出，後來由於Alex收到此車時，原裝車椅受損，才翻新成黑色皮革座椅。

速度感強勁猶如極速高卡車

「此車時速六七十公里時，仿如其他車輛時速一百公里以上，不會覺得它沒有動力和緩慢。」許多車主認為日本輕型車最使人卻步的，莫過於引擎動力不足的問題。Honda Beat出廠時車輛最大馬力只有64匹，但車內搭配直三中置引掣，五前速手波的波段較短，引擎的不足便可以波段彌補。在引擎的高轉下，最高時速仍可到達140公里，760公斤的輕巧車身亦使駕駛者感到如開着高級跑車般的速度感：「下山比較多彎路，在斜坡的幫助下，此車便猶如一輛極速的高卡車。」

置物空間一盒一公升牛奶放不下

由於Honda Beat的定位是迷你超跑，所以車內的置物空間不大。後車廂之小，就連一盒約一公升的牛奶也難以放置：「其實它沒有一個車尾箱，只是一個槽來的。有時我和女朋友一起採購日用品，兩大袋餸菜，便要放在司機位置的地台上，副駕需忍受辛苦。」雖然車廂細小，然而身高超過6呎的Alex卻從不感到壓迫：「雖然外觀看起來體積很小，但是在車門位置有很多空間，把手放在門邊亦不會頂着車門，不會感到狹窄。」

熱潮來得快去得快 現放售潮轉手十幾次

九十年代日本經濟復蘇後，許多車廠紛紛推出售價較低的輕型車搶奪中下階層的市場，三款分別由Autozam，Honda及Suzuki車廠出產的AZ1，Beat及Cappuccino（合稱ABC），便攻絕全球輕型車市場，Alex擁有的Honda Beat 正是三款車型中最熱售的一款。雖然許多人因為價錢平實，外表型格而入手，然而當許多人發現此車並非可用作日常起居之用時，便紛紛選擇放售：「他們衝動地購買此車，買回來十分威風，但其實此車並不實用，許多人買回來開過一兩遍便換車，十幾手甚至二十手的Honda Beat都有聽過。」

Honda Beat親和力無可替代 忠粉誓不放售

當問道Alex和一眾Honda Beat車友是否打算將此車放售，他們卻不約而同認為此車的駕駛體驗非其他房車可取代，其十足的親和力亦使他們難以忘懷，未想放售：「相比其他高收視的車如超跑林寶堅尼，當然亦引人注目，但眼神透露了此車十分昂貴，高不可攀的感覺。但看到此車時，他們會覺得此車很趣致，很多不懂車輛的人在街道上看見我，亦會好奇詢問這是甚麼車輛。」近年來我們常聽到的新式超跑大多搭載智能電子系統，使駕駛者能更加輕易操作車輛；然而嚮往自由的Alex，每逢周末總會開着那輛看似細小又笨拙的Honda Beat參加車會，「操控此車時，感覺是最自由最無拘無束的，」找尋那駕駛帶給他的單純的快樂。

採訪：謝芝琳

拍攝：尹彥翹、倫星揚、陳濤

剪接：尹彥翹

監製：倫星揚

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