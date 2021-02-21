如果大家閒時出街旅行都喜歡影下相，又只有Notebook或電話，很有可能已經沒有儲存空間。這次就介紹兩款大容量儲存裝置NAS和DAS，比較讀取速度、備份功能和價錢等，看哪一款更加適合你。

DAS＝大容量外置硬碟 NAS＝私人雲端

DAS（Direct-Attached Storage），直連式儲存裝置，一般可安裝兩隻以上的硬碟，透過USB或ThunderBolt等線材與電腦連接，類似外置硬碟。NAS（Network-attached storage），網路附加儲存裝置，NAS可說是DAS加上小型電腦和網絡連接的混合體，類似雲端硬碟。

與人分享 多裝置存取：揀NAS

其實由簡介已經可以知道，NAS和DAS的終極區別是，NAS可以透過網絡讀取資料，無論是PC、Notebook和電話都可以隨時隨地存取，也可以像Google Drive般，生成網址將檔案分享給別人。DAS就必須以USB等插線連接，不能與人分享。

追求存取速度：揀DAS

成也上網，敗也上網，NAS主流仍是使用1Gb/s網線，傳輸速度就受到網絡速度限制。有部分NAS提供10Gb/s網線或Thunderbolt 3連接，不過也要搭配對應的路由器和電腦使用，成本會提高。DAS則USB 3.0起跳，頻寬5Gb/s以上，傳輸速度比NAS更快。

備份用：揀NAS

若果你是想用於備份，以兩硬碟裝置爲例，DAS和NAS都可以設置RAID 1。即B硬碟成爲A硬碟的鏡像，儲存同樣的資料，其中一隻損毀仍可以從另一隻修復資料。

不過大部份NAS都有snapshot功能，設定後可將檔案回復至某個時間的狀態，例如今天不小心中了病毒，就可以將檔案回復至中毒前的狀態，所以安全性就比DAS更勝一籌。

剪片執相工作用：揀DAS

在這裏先簡介一下RAID磁碟陣列，即是將多隻硬碟以不同的方式整合，可以提升效能或儲存安全性。當設置RIAD 0後，DAS上的硬碟的存取速度提高了1倍，適合用於剪片執相等需要高速存取的工作。

串流影片 備份電話：揀NAS

剛才講到NAS可算是一台小型電腦，所以它本身可安裝不同的App實現多種功能。例如可串流NAS中的影片和音樂，以及備份電話相片等功能，如一個私人雲端硬碟。

預算有限：揀DAS

DAS的構造相對簡單，所以售價一般也會較NAS低。這次測試的DAS QNAP TR-002售價爲$1,299，NAS QNAP TS-230售價爲$1,399。當然不同品牌的定價也會有不同，其他牌子的DAS可低至$500左右。

無論你選擇使用NAS還是DAS，想提高安全性的話，還是建議大家選擇NAS專用硬碟，以應付長時間運作，以及避免多硬碟運作時的震動損壞磁頭，畢竟大家備份都是想安全吧。

個人來講，二選一會選擇NAS，始終可以透過網絡連接，不同的裝置都可以隨時隨地存取資料，功能也較多。長遠來講就不用購買Google Drive，擁有一個私人雲端硬碟。

記者：梁志穎

攝影：鄭皓然

編輯：鄒仲安

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