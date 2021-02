《安心出行》目前在香港App Store和Play Store也是下載榜冠軍,不過有網民就在統計網站上發現,《安心出行》在多達55個國家的Google Play Store都有上榜,當中包括安地卡及巴布達(Antigua and Barbuda)、巴哈馬(Bahamas)、英屬處女島(British Virgin Islands)等國家,網民質疑下載量是否有「做數」「刷數據」。

連登網上討論區有網民以「《安心出行》實在係香港之光,在世界各地都咁受歡迎」為題,張貼了用網站「appfigures」的數據,顯示了《安心出行》除香港之外於55個國家的Play Store中皆有排名,更於多個國家的「健康」分類中排名第一,當中包括Antigua And Barbuda、Bahamas、Belize、Bermuda、British Virgin Islands、Cape Verde、Cayman Islands、Fiji、Guinea-bissau、Iceland、Lao Peoples Democratic Republic、Macao、Micronesia、Niger、Papua New Guinea、Solomon Islands、Turks and Caicos。相信連旅遊達人也未必能說得出以上國家的名字。

更古怪的是在「appfigures」的圖表分析中看到,多個排名第一的國家之中,上升趨勢接近完全一致,多個國家都是在2月19日升到上「健康」第一位。除了網民用的「appfigures」網站,記者亦嘗試用另一數據網站appbrain查看數據。Appbrain數據未如appfigures齊全,未有偏遠地區的數據,但對比加拿大和日本在2月22日Google Play「健康」分類的排行榜,兩個網站的排名數據相同,《安心出行》分別排在77和60位。似乎《安心出行》不只在香港多人用,在外國的應用程式商店也有不俗的下載量。

記者:司徒港燊

編輯:鄒仲安

-----------------------------

支持蘋果深度報道,深入社區,踢爆權貴,即Like蘋果專題及調查組FB專頁!