在15歲那一年，你在做甚麼？可能煩惱着明天進入校門，會給訓導主任捉你儀容不整；可能煩惱着明天打波會否下雨；又或者煩惱着何時才可以出pool……有很多很多不同的想法，天馬行空。但相信你絕對沒有想過——殺亡。

《果籽》邀請了YouTube Channel「解密工作室」的探員X出任嘉賓主持，推出《奇案解密》Talk Show節目，每一集會邀請不同的專家嘉賓，以不同角度講述及分析每一宗奇案。第一集有烏頭屬保險⾦殺人事件，第二集我們探討美國真實版《殺人犯》。第三集，我們和潘展平大律師討論大埔寶湖花園燒屍案，今集我們將會探討一宗令人沉重的案件——15歲私影少女被殺案。一名15歲中泰混血少女郭惠明，輟學後，兼職私影模特兒工作，但在一次工作期間，遇到兇殘的劉璋輝。郭惠明在遇害過程，曾經苦苦哀求，但最後也難逃毒手，更慘遭虐殺姦屍。第四集，我們請來性別議題的KOL黃于喬（Emilia），中大法律系畢業的她，是怎樣行上性別議題的KOL這條路？曾遇到大量留言的性騷擾的她，又是如何處理及面對？

策劃：劉芷晞

撰稿：解密工作室 探員X

嘉賓：Emilia Wong

攝影：陳濤、尹彥翹

導演：倫星揚

監製：王秋婷

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