隨着農曆新年假的結束，意味元宵佳節又將來臨。元宵節是農曆新年後的第一個月圓夜，同時象徵春天的到臨。雖然元宵節並不是紅日，不過今年的元宵翌日剛好是假日，大家依然可以在假日好好慶祝元宵佳節！

元宵市集——猜燈謎、整木雕光影立體畫

元宵佳節除了與家人團聚，當然少不了與寵物同樂。今年由Amazing Management Group舉辦的「元宵寵物市集Open Day」，不但有猜謎遊戲，場地更設有不少的打卡位，可以與寵物們一起打卡！有興趣光臨的大家不妨預先登記，當日便可以在某部份攤檔享有優惠。

元宵寵物市集Open Day

日期：2021年2月26日至28日

時間：下午1時至晚上9時

地址：荔枝角青山道500號百美工業大廈5樓B

元宵節除了有團圓意義以外，亦是情侶們慶祝的日子。而D2 Place將會以「你的名字」為題，與大家共度元宵。「你的名字」市集設有「他／她的名字」心意收集區，大家可以在心意卡上寫上對另一半的祝福。除了有猜謎大會外，更有不同手工工作坊，如擴香石、木雕光影立體畫等，活動內容十分多元化！

「你的名字」Marketoo元宵市集

日期：2021年2月27日至28日

時間：下午1時至晚上8時

地址：D2 Place 一期2／F The Space

預約手工工作坊：linktr.ee/marketoo

環保元宵——認識本土原木產品、二手市集做善事

香港每天都會丟棄過百噸木材，十分浪費。因此香港木庫便自發回收超過300噸的本地樹木，以「美感設計」、「環保再用」為宗旨，把木材轉製成茶几、木燈、木鐘、食物盤等小物，令木材重生。在元宵翌日，香港木庫將舉行一連兩天的香港本地原木認養日，大家不妨在當日到場支持一下以本地原木設計的木製產品！而活動更會有四場導覽活動，有興趣認識本地木材可以先到網上報名。

香港本地原木認養日Open Day

日期：2021年2月27日至28日

時間：上午10時至下午5時

地址：元朗橫浙福喜貨櫃場

除了支持本地原木外，其實大家亦可以在普天同慶的日子做多點善事。節目主持岑樂怡今年便舉辦了一個二手市集「有舊嘢」，讓大家一同做善事。「有舊嘢」市集為了鼓勵大家購物，更會在入場時派發價值港幣10元的代用劵。而在扣除整個市場的成本後，將會全數捐給大樹下善待動物庇護站，盛意拳拳！

二手市集「有舊嘢」

日期：2021年2月27日至28日

時間：下午1時至晚上8時

地址：牛頭角偉業街146號美嘉工業大廈E座1樓2室

撰文：文曉晴

編輯：洪慧冰、鄒仲安

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