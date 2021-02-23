吳孟達近年受病魔纏繞，最近拍攝期間更突然心臟不適，日前病重現正在腫瘤科留醫。好友田啟文透露達哥患的是肝癌，兩個月前已做過手術，進展良好，正準備接受化療，子女亦趕返香港探父親。

腫瘤體積小於5厘米屬早期 五年存活率達七成

肝癌是香港癌症死亡率第三，而在香港的個案中，男性患肝癌數字是女性的四倍。而由於肝臟無痛覺神經細胞，體積小於5厘米的細小肝癌腫瘤甚少會有症狀。港大醫學院外科學系名譽教授潘冬平表示，肝癌病人若出現症狀，很多時候已是中晚期，如果出現嚴重的症狀，如出現腹水、劇烈痛楚等，大多腫瘤已擴散至其他器官，演變成晚期肝癌。

而肝癌治療與腫瘤的大小、數量多少，以及有否擴散至血管或其他器官有關，肝癌腫瘤體積少於2厘米屬於最早期的肝癌，少於5厘米的亦屬於早期。早期肝癌的治癒機會其實相當高，五年存活率可達七成以上，因此潘冬平教授提醒定期接受篩查相當重要。早期肝癌有三個根治性治療，即有機會根治的治療選項，包括肝移植、射頻消融或腫瘤切除，若腫瘤大於5厘米，唯一方法是切除。不過切除亦非所有病人都適合，如果肝功能欠佳人士未必能承受切除手術。

新技術先「養」肝後切除

雖然肝臟有再生能力，但如果切剩的肝臟體積不足全肝的三成，醫生一般並不建議做手術。但近年出現了分階段分肝切除術（ALPPS），先將左肝谷大，再切除右肝。方法是先截斷右肝的血液供應，令血流集中至左肝，藉此「養大」左肝。之後再進行手術，以確保病人術後有足夠肝體積維持肝臟功能。

至於晚期肝癌，由於癌細胞已經擴散，難以進行根治性治療，醫生一般會採用系統性治療，即全身的系統性給藥，可分為兩種：一是標靶治療；另一種是免疫治療。標靶治療主要作用在於抑制腫瘤生長，第二代標靶藥約有三至四成機會縮小腫瘤；而免疫治療通過誘發身體的免疫細胞攻擊癌細胞，如要把一個大腫瘤縮小後以手術切除，免疫治療會是比較好的選擇。

肝癌復發率高達5成

不過在痊癒後，即使是5厘米以下的腫瘤，肝癌都有機會復發，復發率約有50%。不過肝癌有別於其他癌症，一般是原本的腫瘤擴散了，而很多肝癌復發的病人原先已康復，在復發時生出新的腫瘤，所以肝癌屬於多發性的腫瘤。而新的腫瘤可以再次透過切除、移植或是射頻消融去醫治，肝臟擁再生能力，可承受多於一次的手術。

撰文：鄭詩詠

編輯：鄒仲安

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