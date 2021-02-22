不少人以為類風濕性關節炎屬風濕病，天氣轉變或打風下雨便會疼痛，亦有人擔心此病會遺傳給下一代，到底是否正確？今次請來風濕病科專科醫生葉文龍，為大家拆解類風濕性關節炎的六大迷思。

迷思一：症狀一定由手部開始？手指一定會變形？

葉文龍醫生：除了手部以外，此病亦有機會在膝關節或腳部關節先出現發炎疼痛。而變形與否，是取決於能否及早發現並接受治療，以現時的治療方案，若能夠於早期診斷及治療，大部份患者不會出現變形現象。

迷思二：對稱性疼痛，必須是左右手同一位置？

葉文龍醫生：對稱性的關節炎並非指兩隻手同一關節、同一位置，或同一時間發生。若一開始右手食指痛，而左手手腕相隔一個月後亦出現疼痛，也稱為對稱性。簡單來說，只要左右兩邊均受影響，便可稱為對稱性。

迷思三：類風濕性關節炎只會影響關節？

葉文龍醫生：因為類風濕性關節炎屬免疫系統疾病，除了關節外亦會攻擊身體其他器官，如眼睛、肺部、腎臟或神經線，有機會造成肺纖維化或虹膜炎。其次，類風濕性關節炎亦會影響血管，會導致血管容易老化，因此患心臟病或心血管病的機率亦較其他人高。

迷思四：類風濕性關節炎是風濕病的一種，環境或季節因素會令病情惡化？

葉文龍醫生：一般人對風濕病的印象，是打風下雨就會痛，其實沒直接證據顯示風濕病與天氣有直接關係。不過天氣較冷或濕度較高時，人體對疼痛的感覺會較為強烈，令人誤以為與天氣或濕度有關。其實天氣或濕度並不會直接影響免疫系統疾病的活躍程度。

迷思五：關節痛發作時應臥床休息，減少活動？

葉文龍醫生：類風濕關節炎或風濕病有一獨特之處，便是患者休息時間越長，（關節）會越僵硬及越痛，反而活動越多關節會較為鬆動，疼痛感亦會減低，因此會建議患者進行適量運動。

迷思六：類風濕性關節炎會遺傳給子女？

葉文龍醫生：其實類風濕性關節炎並非一個直接遺傳病，沒有一個單一的基因令風濕病遺傳給下一代。類風濕性關節炎與一百多種基因有關聯，但就算有其中的一種基因，亦不代表必定會患上類風濕性關節炎。不同環境變化或其他不同的刺激，才會令這些類風濕因子或抗體攻擊身體的關節，演變成類風濕性關節炎。因此毋須過份擔心會直接遺傳給子女或後代。

應避免負重或衝擊性運動 熱敷及冷敷均可

葉文龍醫生又提醒，患者應盡量避免負重、衝擊性運動或撞擊性運動，如籃球及足球，因運動撞擊對關節的破壞與衝擊較大，可免則免。他亦建議進行一些帶氧運動，如游泳或競步，以及伸展運動，如瑜伽或拉筋，可以保持關節柔軟度，避免肌肉萎縮。

而熱敷及冷敷亦可紓緩病情帶來的不適，若處於急性發炎狀態，即出現紅腫熱痛時，可透過冷敷緩和發炎情況及減低痛楚。當感覺關節僵硬或繃緊，但沒出現嚴重的關節發炎時，其實可使用暖敷。此外，身體過重會對關節造成負荷，增加退化或關節炎的機率，但醫生亦不希望患者過瘦，因過輕會增加患骨質疏鬆的風險，最好是保持良好體重。

記者：曾怡

編輯：鄒仲安

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