大部份人在看自己的相片時，總會覺得自己的容貌有一點大細面。其實絕大部份人的容貌都會有少許不對稱，但有一小部份人天生有嚴重歪面，例如嘴巴大小不對稱、一邊的臉部發育不良、一邊耳朵相對細小甚至形狀異常，這些就是所謂「半邊小臉症」（Hemifacial Microsomia）的患者。

一般在胎兒發展期間耳朵血管萎縮而致

半邊小臉症在先天性臉部畸形裏面是第二常見的（亞洲地區發生率約為5,000至6,000分之1），僅次於唇顎裂（包括裂唇或俗稱兔唇、裂顎和唇顎裂）。其成因目前尚未清楚，但一般相信是在母親懷孕期間，胎兒在形成耳朵階段時，外耳道至中耳部有血管阻塞或產生血管病變萎縮，進而影響到原來腮腺軟骨的形成，造成後續一系列發展的影響。在半邊小臉症裏最常受影響的包括下頷骨與周遭的骨骼組織、咀嚼肌肉臉部神經及耳朵。患者通常會有嘴唇側裂，其顴骨、顳顎關節也會受到影響。病情嚴重的患者會因其中耳、內耳發育不良，而減低甚至喪失聽力，牙齒亦因一邊下頷骨較細小而生長得比較擁擠，令患者咬合不良。

下顎骨延長牽引術可改善骨骼畸形

手術治療方面，有關嘴唇側裂的修護手術，可以待患者出生後約三個月進行；而耳朵畸形則通常待患者十歲左右接受手術。至於下顎骨的治療須視乎其嚴重性（包括顳顎關節的發育程度）而作出不同的處理。病情輕微的患者一般可等到青春期以後才做頷骨矯正手術，嚴重如下頷骨完全沒有發育的患者，則須先取用肋骨以作顳顎關節及下頷重建手術。

如患者出現明顯的顏面歪斜，一般頷骨矯正手術未必可以做到十足的修正，患者可以考慮用「下顎骨延長牽引術」。其方式是在下顎處做截骨術，並裝置牽引器，待傷口初步癒合後，利用牽引器以每天1mm的速度牽引延長直至到達預定長度後再固定保持數周，而牽引器一般須再做一次手術取出。一般而言，「下顎骨延長牽引術」可改善骨骼畸形的程度相對較大。

另外這種顎骨牽引術亦適用於小童身上，以提早改善他們的顏面歪斜、咬合不正及心理適應不良等問題。但從病人角度去看，這種顎骨牽引術較其他治療辛苦，在裝上牽引器的數個月中，飲食、外觀、睡覺會受到影響。此時患者家屬應給予鼓勵，以同理心體諒患者，讓患者慢慢適應。如有需要，請諮詢你的口腔頜面外科醫生。

撰文：羅若望醫生（香港口腔頜面外科學會）

編輯：鄒仲安

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