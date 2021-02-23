疫情緩和，美容院終於重開，不少女士都急不及待到美容院打理皮膚，不過其實美容院的療程絕非變美的唯一選擇，不少中醫美容藥材都可以針對各種肌膚問題改善皮膚，天然打造白滑肌膚。

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體質偏熱飲食辛辣易生暗瘡

相信暗瘡是不少人的煩惱，在中醫理論中，暗瘡的前期可稱為粉刺，是一種毛囊、皮脂腺的炎症。香港註冊中醫彭子芯認為是與體質偏熱、飲食辛辣刺激使腸胃積熱、鬱結、濕氣等病因病機有關，而導致濕熱痰瘀上蒸臉部或胸背形成暗瘡。

對於紅腫而未至於有膿包出現的暗瘡肌，中醫認為可能跟身體熱有關，適宜用清肺散風的藥材。枇杷葉可以清肺化痰，藥性溫和，甘涼甜口，適合氣虛、少痰患者用，亦有涼喉、滋陰、平喘等作用，可舒緩咳嗽問題，同時可配合桑白皮使用，製成枇杷清瘡飲，有清毒透瘡的功效；黃芩亦有清熱解毒、控制油脂分泌、改善面部皮膚紅腫及消炎的作用。

如果暗瘡除了紅腫外，還有黏黏的膿包，可能是身體濕熱夾雜，那就需要清熱化濕的藥材，例如黃連和薏苡仁；若暗瘡消去後留下暗瘡印久久不退，香港註冊中醫李廣冀博士認為是跟痰瘀凝結有關，茯苓和桃仁健脾化痰和活血散瘀，有淡印之用；而白斂可祛面上粉刺痤瘡，對皮膚真菌有抑制作用，常用以消腫、斂瘡及治各種皮膚病。

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中藥白芷可潤澤肌膚美白祛黃

除了暗瘡問題，不少女士都追求白皙的肌膚，擺脫暗啞泛黃和斑點。色斑大致可以分為雀斑和荷爾蒙斑，前者多數因紫外線形成，而荷爾蒙斑又在中醫稱為黃褐斑或肝斑，常見於顴骨位置，或反映臟腑健康出問題，多數與肝鬱氣滯，或脾虛、腎虛有關，引致面部皮膚的氣血滋養不足，出現面色黃或蒼白，甚至有黃褐斑。

要改善黃褐斑，中藥材白芷可潤澤肌膚、美白祛黃；白茯苓及白朮則可平衡油脂分泌，祛面上粉刺痤瘡，亦有淡斑功效，同時適用於氣血虛寒導致的皮膚粗糙；珍珠末含有人體所需的養份，能促進細胞再生，使皮膚柔嫩淨白，防止衰老。以上藥材可製成中藥面膜，定期外敷有美白袪斑、活血化瘀之用。

此外，有黃褐斑人士亦可煲「益母草寄生雞蛋茶」飲用，以補肝腎及袪斑，其中益母草活血化瘀、桑寄生可補肝腎、柴胡可疏肝解鬱，尤其適合肝腎不足者。

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如果想了解更多有關中醫祛暗瘡、美白或其他護膚美容貼士，切勿錯過「5招修護美白零瑕肌」健康蘋台FAN享會，屆時中醫李廣冀博士及彭子芯醫師會教大家5招改善暗瘡美白等美肌方法，包括飲食建議、穴位示範、面膜教學、中醫內服外用改善法及美顏針介紹，助你擁有白滑肌膚。

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撰文：鄭詩詠

編輯：鄒仲安

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