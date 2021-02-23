《安心出行》下載量引起爭議，網絡作家薯伯伯嘗試從不同的數據網站分析事件。還在找到不少評語如：「好玩！ 職業選擇多元化，畫風有cyberpunk 2077的味道。希望有下集！」、「新系統打車功能更方便，司機更快接單。現在用app打車更優惠，三個成行比坐公車更便宜！」等。

一、Appfigures.com多地排名健康類榜首

根據Appfigures.com的網站數據顯示，2021年2月21日，《安心出行》在Play Store「健康與健身」的類別中，分別在18個地區排名第一。18個地區包括：

Antigua And Barbuda（安提瓜和巴布達）、Bahamas（巴哈馬）、Belize（伯利茲)、Bermuda（百慕達）、British Virgin Islands（英屬維珍群島）、Cape Verde（佛得角）、Cayman Islands（開曼群島）、China（中國）、Fiji（斐濟）、Guinea-bissau（幾內亞比紹）、Hong Kong（香港）、 Iceland（冰島）、Macao（澳門）、Micronesia（密克羅尼西亞）、Niger（尼日爾）、Papua New Guinea（巴布亞新幾內亞）、Solomon Islands（所羅門群島）、Turks and Caicos（特克斯和凱科斯群島）

二、42Matters.com結果相若

另一數據網站42Matters.com，大體上跟Appfigures.com所顯示的吻合。查看 2021年2月22日，在大西洋西側廬卡雅群島上的巴哈馬國（Bahamas），「健康」類別排名，「安心出行」依然穩佔第一名。

三、Apptrace.com香港數據不準確

在另一Play Store數據分析網站Apptrace.com中，如果點擊進入百慕達 （Bermuda）查看2021年2月21日的數據，「安心出行」App排在「健康」類別第52位，有網民就指出Appfigures數據或者有錯，不過薯伯伯就提出了Apptrace.com更不可靠的理據。他同樣查看了Apptrace.com上有關Hong Kong的數據，查看的日期為2021年2月21日，「安心出行」在香港Play Store的「健康」類別排名，居然只是46位，而打開當日Android手機中的Play Store，清楚看到「安心出行」App在香港「健康」類別的下載量是第一位。

四、Appannie.com出現不尋常評價

Appannie.com的數據，涵蓋的國家／地區較少，當中沒有包含安提瓜和巴布達、伯利茲、百慕達等地的資料，難作全面比較。不過Appannie.com能查看用家評語，薯伯伯查考過當中有起碼54個用戶以不同賬號給了五星好評，但評語的內容卻是完全一樣的網絡賭場廣告。

此外，還可在Appannie.com中找到以下似乎和App的功能無關的評語：

「好玩！ 職業選擇多元化，畫風有cyberpunk 2077的味道。希望有下集！」

「主要也有健康的宗教智慧祝福語。朋友仔旅遊心得、攝影美圖、中西音樂、等等。」

「新系統打車功能更方便，司機更快接單。現在用app打車更優惠，三個成行比坐公車更便宜！」

薯伯伯認為以上4個數據網站的考察結果暫時都和網民對「安心出行」下載量的質疑相符。

（原文刊於薯伯伯個人網站，由編輯修改）

編輯：司徒港燊

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