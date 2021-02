《安心出行》下載量引起爭議,網絡作家薯伯伯嘗試從不同的數據網站分析事件。還在找到不少評語如:「好玩! 職業選擇多元化,畫風有cyberpunk 2077的味道。希望有下集!」、「新系統打車功能更方便,司機更快接單。現在用app打車更優惠,三個成行比坐公車更便宜!」等。

一、Appfigures.com多地排名健康類榜首

根據Appfigures.com的網站數據顯示,2021年2月21日,《安心出行》在Play Store「健康與健身」的類別中,分別在18個地區排名第一。18個地區包括:

Antigua And Barbuda(安提瓜和巴布達)、Bahamas(巴哈馬)、Belize(伯利茲)、Bermuda(百慕達)、British Virgin Islands(英屬維珍群島)、Cape Verde(佛得角)、Cayman Islands(開曼群島)、China(中國)、Fiji(斐濟)、Guinea-bissau(幾內亞比紹)、Hong Kong(香港)、 Iceland(冰島)、Macao(澳門)、Micronesia(密克羅尼西亞)、Niger(尼日爾)、Papua New Guinea(巴布亞新幾內亞)、Solomon Islands(所羅門群島)、Turks and Caicos(特克斯和凱科斯群島)

二、42Matters.com結果相若

另一數據網站42Matters.com,大體上跟Appfigures.com所顯示的吻合。查看 2021年2月22日,在大西洋西側廬卡雅群島上的巴哈馬國(Bahamas),「健康」類別排名,「安心出行」依然穩佔第一名。

三、Apptrace.com香港數據不準確

在另一Play Store數據分析網站Apptrace.com中,如果點擊進入百慕達 (Bermuda)查看2021年2月21日的數據,「安心出行」App排在「健康」類別第52位,有網民就指出Appfigures數據或者有錯,不過薯伯伯就提出了Apptrace.com更不可靠的理據。他同樣查看了Apptrace.com上有關Hong Kong的數據,查看的日期為2021年2月21日,「安心出行」在香港Play Store的「健康」類別排名,居然只是46位,而打開當日Android手機中的Play Store,清楚看到「安心出行」App在香港「健康」類別的下載量是第一位。

四、Appannie.com出現不尋常評價

Appannie.com的數據,涵蓋的國家/地區較少,當中沒有包含安提瓜和巴布達、伯利茲、百慕達等地的資料,難作全面比較。不過Appannie.com能查看用家評語,薯伯伯查考過當中有起碼54個用戶以不同賬號給了五星好評,但評語的內容卻是完全一樣的網絡賭場廣告。

此外,還可在Appannie.com中找到以下似乎和App的功能無關的評語:

「好玩! 職業選擇多元化,畫風有cyberpunk 2077的味道。希望有下集!」

「主要也有健康的宗教智慧祝福語。朋友仔旅遊心得、攝影美圖、中西音樂、等等。」

「新系統打車功能更方便,司機更快接單。現在用app打車更優惠,三個成行比坐公車更便宜!」

薯伯伯認為以上4個數據網站的考察結果暫時都和網民對「安心出行」下載量的質疑相符。

(原文刊於薯伯伯個人網站,由編輯修改)

編輯:司徒港燊

