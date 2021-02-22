很多人經常覺得狗狗擺出飛機耳代表很享受和很開心，但現實往往是相反的。今次與大家分享如何解讀狗狗的身體語言，了解狗狗多一點，可以避免被咬傷。

非明顯代表性語言

飛機耳，尤其是耳向後（ear back） ，是狗狗其中一種表達緊張和焦慮的身體語言，又或者有人會理解成安定訊號（calming signal）。由於飛機耳只代表着焦慮，而且也是一個比較沒有明顯代表性的語言（ambiguous & subtle），所以一般不能單從這個身體語言判定狗隻當下的狀態是開心還是處於恐慌。

注意身體語言免受傷

不過，我們還是須要注意的就是，飛機耳並不代表狗狗非常享受和開心，也有一半的機會代表着牠很緊張。面對自己熟悉的狗狗當然沒有問題，但當與陌生狗狗接觸時，就要留意不要迫得太緊了。一般狗狗都不喜歡人摸頭，特別是從正前方伸手摸頭。想見識飛機耳，只要從前方直接摸頭，就很有機會看得到了。不過這種接觸狗隻的方法同時亦有最高的機率被咬。

撰文：小明（轉載自Bambiland）

• 認證專門寵物犬訓練師CTC（Certificate in Training and Counseling）

• 美國APDT專業訓犬師協會專業會員

• 畢業於世界頂尖犬隻訓練學府The Academy for Dog Trainers

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