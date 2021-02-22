英國短毛貓（British Shorthair，簡稱英短）擁有一身蓬鬆順滑的毛髮，相信是繼本地唐貓後，另一類最多香港人飼養的貓品種。今集《動物百科》就跟大家談談英國短毛貓的歷史、健康及飼養心得吧！

英國短毛貓的歷史

英國短毛貓跟波斯貓一樣，同樣是歷史悠久的古老貓種。雖然牠們名帶「英國」，但起源地卻是遙遠的古羅馬。有指英國短毛貓祖先的足迹早於公元二世紀已經出現。在古羅馬帝國時期，羅馬大軍為免糧草遭老鼠吃掉，就帶同貓咪出征，讓牠們擔當滅鼠大臣，有部份貓咪因而被帶進英國札根生活。直至十九世紀，英國有繁殖者想將英國短毛貓標準化成為獨立貓種，因而開始繁殖混種的工作。他們將波斯貓跟其他貓種交配，最終就繁殖出英國短毛貓。

英國短毛貓的外形

康誠動物醫院高寧霞獸醫指，英國短毛貓屬中等體形，成貓體重至少達3至4公斤。圓滾滾的頭部，加上一身較常見的灰藍色（British Blue）或忌廉色的毛髮，就是牠們最明顯的標誌。英國短毛貓屬肌肉型的貓咪，四肢發達，性格活潑又好動。

英國短毛貓的性格

Samantha在一年多前，從義工手上領養了英國短毛貓Bella回家。Samantha飼養過唐貓及異國短毛貓，談及英短的性格，她打趣笑言Bella是一名「綠茶婊」。她解釋Bella是有機心的貓咪，平常主動逗牠玩時，牠總是帶着不想理睬你的模樣遠去。然而，每當她轉為跟家中其他貓咪玩耍時，Bella又會馬上走過來磨蹭，要求你將注意力放回牠身上。牠不但十分親人，同時亦是一隻聰明的貓咪。她續說：「我覺得牠很聰明，因為在桌子上餵食過一次，牠很快就學會原來跳到桌上，我就會在桌上餵食的道理。」

不要少看英短看似笨重的身形，Samantha強調英短Bella絕對是一隻敏捷好動的「肥妹」。「牠的彈跳力十分厲害，可能因為年紀小，加上相當活潑和好動，貪玩的程度是即使沒有人跟牠玩，牠亦會在桌上推倒東西找樂趣，一個膠袋亦可以玩上半天。」

英國短毛貓的飼養心得

Samantha指，Bella掉毛的毛量與家裏另一隻唐貓相比，多出一倍有多。雖然牠們蓬鬆的毛髮，有着獨特而順滑的毛絨質感。但厚重的毛髮，掉毛量亦不能看輕，同樣需要主人每天定時替牠們梳毛。而另一件更需要費心神的事，就是體重管理。高寧霞獸醫指，英短跟比高犬一樣，是天生易胖體質，加上牠們相當貪吃，即使是肌肉好動型的貓咪，同樣要面對肥胖的通病。Samantha說：「尤其是當牠絕育後，真的肥得很快。牠當時重得可以用來當啞鈴健身。那時候發覺牠的肚腩大了不少，下墜得快要碰到地面，甚至有家人來訪時亦問及為何Bella肥了這麼多。」為了控制Bella的體重，Samantha其後開始嚴格的飲食管理，奉行一天少吃多餐的餵養模式，再加上每天定時的玩耍運動時間，最終Bella亦瘦身成功。獸醫提醒，英國短毛貓容易有癡肥問題，不建議主人長放飼料。同時應盡可能少吃多餐，控制英短每天進食的份量。

英國短毛貓的易發疾病

多囊腎病是英短常見的易發疾病之一。多囊腎病是遺傳性疾病，暫時沒有根治的方法。要預防患病和及早發現，主人可每年帶貓咪到獸醫診所接受腎指數檢查。大多病貓會於中年或以上年紀開始出現病徵。除了腎病以外，英國短毛貓亦因遺傳因素，較易出現心肌肥大的問題。高獸醫指：「心肌肥大顧名思義就是心臟的肌肉脹大了，令心臟供血出現異常，最終令貓咪突然猝死。」

總括來說，英國短毛貓是相當聰明和活潑的貓咪。主人要留意貓貓的食量，以免牠們變成可愛的肥仔了。

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