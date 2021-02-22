很多人說吃生蠔能壯陽，但原來只能提高精子質素，未必可增強性能力，吃過多生蠔更可能令膽固醇過高。

想知道哪些食物有助增強性能力，首先要了解甚麼叫壯陽。壯陽其實是中醫裏邊的說法，指通過飲食、藥物、針灸、運動來提升男性陽剛之氣，提高性能力，增強性慾。但幫助及提高性生活質量，並不代表能改善性功能障礙問題。

生蠔含有大量鋅及蛋白質，以6隻中型、約84克的生蠔計算，就含有32毫克鋅，而蛋白質含量則有6克，是眾多食物中含鋅最多的。鋅對於睾丸激素的產生和維持健康精子至關重要，蛋白質及鋅是精液成份的主要來源，鋅亦可以控制體內黃體素的濃度，濃度越高，越能夠增強性慾。

早在1960年代，科學家已經發現人體內缺乏鋅元素，與性腺退化的問題息息相關，若果食物中缺乏鋅，也會造成體內睪丸素濃度下降。不過，其實生蠔的營養只能幫助製造有質素及活躍的精子，以及間接提高受孕的機會，不過卻無實質證據證明到能夠提高個人性能力，所以即使健康男性多補充鋅，亦無助於增加體內睪丸素含量。

雖然生蠔中含有大量鋅，但大家仍要日吃50隻，才有足夠的鋅來大幅提升生育能力、性能力、性慾等功效，因此若本身沒有缺乏鋅的問題，只會讓你膽固醇瘋狂激增。

除了鋅和蛋白質，生蠔還含有不同水平的多巴胺，它是一種刺激大腦喚醒的神經遞質，能夠增加男性和女性性慾的激素。但同樣地，你需要吃大量的多巴胺才會有此效果。

不過亦有人認為生蠔滑溜的質地很性感，一口吞下時的海水味會刺激到味蕾，其口感也帶來舌尖的快感。所以撇除生蠔的成份，其味道、形狀和氣味也會帶來影響，令人想入非非，提升性慾。說了那麼多，結論就是，吃生蠔能壯陽其實只是心理作用，自我安慰而已。

撰文：inscie

動畫：怪奇

編輯：鄒仲安

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！