旅行總能令人放鬆身心，容易對陌生人或所發生的一事一物添上一層美好的想像。而旅途中的愛情艷遇，在冷靜過後回想起來，又有沒有想像般中美好？女生獨自出門，應有哪些地方需以多加提防呢？《旅遊噏乜GO》邀請了兩位有豐富旅行艷遇經歷的女生，分享一下她們的旅行遇到的「驚」與「喜」。

B女是一位身心靈療癒師，雖受工作所限，但她一年也會去三四次旅行。Cynthia工作是活動策劃，在活動完結，忙碌過後會有一至兩個月的假期去旅行；連同兩至三天的周末旅行，她在2019年一共去了10次旅行，地點包括土耳其、比利時、西班牙、葡萄牙。

兩位旅行愛好者都喜歡backpack去旅行，B女曾獨遊荷蘭，在一名荷蘭男子家中Couchsurfing（沙發衝浪／沙發旅行／沙發客）時差點被侵犯，令她反思住宿的安全，隨後她獨自去旅行時也盡量選擇住單人房間。Cynthia也試過Couchsurfing，她會選擇情侣或大家庭的家來借宿，避免不必要的擔憂。不論是住旅館還是Couchsurfing也好，二人也建議一定要細看住宿地點的用家評價以作參考。

Cynthia在土耳其Cappadocia時，由一位女導遊帶路到著名的Red Valley觀光。回程時，女導遊邀請她乘坐一位土耳其男生的順風車，由他順路載Cynthia回到山下的城鎮。結果陌生男子載了她到一個沒人的荒山野嶺，黑幕之下，男生欲求與Cynthia有親密接觸，幾經擾攘過後，幸好對方沒強人所難，二人不歡而散。回想起來心有餘悸：「旅行時你會遇到很多好人，那些美好的經歷會令你放下很多介心，有時很難去拿捏應不應該相信別人。當自己一位女生去旅行時，的確應該給自己留下一條後路。」種種不快的經歷過後，Cynthia每次旅行也會隨身有帶上一把刀，有時會拿着刀睡覺：「我覺得旅行一定要無時無刻都有警覺性。」

雖然旅途中的愛情艷遇大多是驚多過喜，但B女也曾經歷過一段難以忘懷的愛情。數年前，她跟幾位朋友一起去伊朗作背包客，在最後一晚前往伊朗首都德黑蘭的通宵火車上，遇到一名伊朗男生，二人相當投契，不其然地聊上了好幾個小時，B女形容，那天就像電視《Before Sunrise》般的情節，非常浪漫。在伊朗社交媒體還未普及的年代，他們交換了電郵，在旅途結束後一直聯絡。後來男生邀請她到伊朗家中作客，更發展至談婚論嫁的階段。最後，這段關係雖得到男生的父母認可，但卻得不到對方公公的支持，「他們家是傳統回教家庭，重視家人之餘，全家都要聽從家中輩份最大的長輩。」基於宗教理由，回教公公無法接受非回教徒、同時年紀也比男方較大的B女，「我無法去掌握自己的命運，所以這段經歷令我十分傷心。」雖然B女的故事未有完滿的結局，但她卻認為這是一段十分美好的回憶，「因為兩者文化不同，所以在一起時便很容易會有火花，對對方感到好奇和新鮮。」B女和Cynthia身邊都有朋友跟旅行艷遇的對象結婚，Cynthia補充：「當人在外地時，少了在香港時擁有的枷鎖。旅行是最自在的狀態，就像真真正正地做回你想做的自己。」

Cynthia網站：instagram.com/world.in.cynseyes

記者：黃曉楓

攝影：蕭志南、許先煜

編輯：鄒仲安

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