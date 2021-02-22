因為疫情關係，大部份人都減少出門，特別是年長者。由於這次疫情中，年長者及長期病患者的重病率和死亡率較高，於是，更多年長者不願出門，這樣的社交距離，往往讓老年人的退化速度加快，同時亦有可能令認知障礙患者症狀加重。

隨着人口老化，認知障礙已成為日益嚴重的問題。認知障礙患者不但會出現記憶力減退，還可能出現認知功能（如語言能力、計算力、注意力等）退化，甚或出現精神行為症狀（如憂鬱、焦慮、幻覺、飲食行為障礙、睡眠障礙等）。

從中醫角度而言，腦退化患者所出現的症狀與中醫「癡呆」、「鬱症」診斷相類似。中醫認為腎主腦髓，人隨着年紀漸長，腎氣開始衰弱，腦髓滋養不足，便可能出現大腦功能退化。中醫治療腦退化，除了從滋補肝腎、補髓益腦入手，以減緩病程發展外，還能針對個別症狀進行治療。情緒低落、焦慮的患者，多從疏肝解鬱的治法入手；食慾減退、飲食行為障礙的患者，多從健脾益氣的治法入手；痰多、出現幻覺、情緒狂躁的患者，多從化痰祛瘀入手等。

除了內服中藥外，針灸也可減緩記憶力衰退，同時治療腦退化帶來的其他病症。針對記憶力減退，中醫可以選用百會、四神聰等頭部穴位，以及頸部的風池穴等，以改善頭部氣血循環。另外，伴隨認知障礙而出現的吞嚥困難、飲食行為障礙等，中醫可以選用下關、廉泉、地倉穴等，這些穴位能刺激咬合和吞咽相關肌肉，從而提升患者張口和咀嚼吞咽功能，藉此提升患者的進食能力。

於疫情期間，認知障礙患者及老年人的病情特別值得社會關注。照顧者除了多陪伴長者外，還須盡量維持患者的體能活動，如在許可情況下可到戶外散步、在家伸展等，以減慢身體機能的退化。配合聽懷舊歌曲、線上打麻雀等符合患者興趣的活動，除了能刺激患者思考、減緩智力退化外，亦能保持患者心情愉悅。照顧認知障礙患者需要耐心和堅持，陪伴和治療兩者不可或缺。

撰文：陳曉昕中醫師

編輯：鄒仲安

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