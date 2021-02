英國冬天又長又凍,每日幾乎全日都開暖氣;加上無止境的lockdown,大大增加留家時間,這幾個月的電費都飆升不少。相比起香港只有「兩電一煤」,英國的電力及氣體供應商就有多達60間,究竟精明消費者選擇時有何須要留意?不少人會參考英國不同的格價網,例如:Uswitch、Look After My Bills、Compare The Market等,因為除了可比較British Gas、SSE、E.ON、EDF Energy、npower、Scottish Power等六大能源供應商(BIG SIX)外,亦網羅了其他各大小公司的收費計劃,但面對不同的價目表,是否揀Unit Rate最平的供應商一定最抵,還有甚麼細節要留意?

格價時認清三大收費項目:Unit Rate、Standing Charge、Exit Fees

英國的能源收費是以每千瓦小時(kWh)顯示,每度電力或氣體的Unit Rate收費越高,每月所繳交的費用亦相對較高,但在比較不同供應商的收費計劃時,還要留意會否徵收Standing Charge及Exit Fees。Standing Charge是供應商提供能源服務的基本收費,每月劃一收費,一經開通服務,即使你沒有使用任何電力或氣體都要繳付。有供應商會提供零Standing Charge,但其Unit Rate則可能較高;若選擇每月定額自動扣數(Direct Debit),有公司會提供Standing Charge減免優惠。至於Exit Fees則可解讀為提早分手費,不少收費計劃都是為期12個月,如果有列明Exit Fees的話,通常在合約到期前49天提早終結服務,就要徵收Exit Fees。大家做決定之前,要看清楚細節。

推免費家居暖氣電力維修、入油優惠吸客 有公司不設客戶服務熱線

除了以上三項收費外,供應商亦不時推出優惠吸客,例如British Gas就為新客戶提供家居暖氣以至渠務及電力維修的首年免費保障;而Shell Energy的客戶就可獲入油優惠等等。另外,不少能源供應商只提供網上或電話應用程式的客戶服務,有些更指明沒有客戶服務熱線,習慣有人服侍的香港人要留意一下。值得留意是,截至2020年3月31日,有39%英國家庭及小型企業已轉用智慧電錶 (smart meter),其電子顯示屏讓大家可更隨時掌握自己的電力及氣體用量,同時毋須每月向供應商報錶,而為了鼓勵大家轉型智慧家居新生活,有供應商的優惠計劃只限予願意安裝智慧電錶的用戶。

選用同一間電力及氣體供應商 未必有着數

根據格價網Compare the Market的資料,截至2020年6月,有49家供應商同時供應電力和氣體,當中有公司會提供折扣優惠予兩者一併選擇者,但不要被小恩小惠蒙蔽,有時選用兩間不同的供應商可能還更化算呢。當然如果差少少錢,不想麻煩的朋友,單一供應商確實帶來不少便捷,起碼有甚麼問題查詢,都只需要找一個對口跟進。

減少碳排放 為永續未來出一分力

當然不是所有決定都以價錢衡量的,我們更應為地球的永續未來而努力。再生能源是全球大趨勢,不少英國能源供應商如E.ON、Octopus Energy、So Energy、OVO等都有提供100%可再生電力,甚至每月加少少錢,則可升級至綠色能源計劃,實現零碳排放,為地球出一分力。

撰文、攝影:Sabrina@香港人在英國新生活

Facebook及MeWe專頁「香港人在英國新生活」版主,到英國做開荒牛,成立公關公司DDUK。與丈夫帶住一子一女,由零開始,一家四口,冇人冇物移居英國,展開新生活。

編輯:洪慧冰、鄒仲安

