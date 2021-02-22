英國冬天又長又凍，每日幾乎全日都開暖氣；加上無止境的lockdown，大大增加留家時間，這幾個月的電費都飆升不少。相比起香港只有「兩電一煤」，英國的電力及氣體供應商就有多達60間，究竟精明消費者選擇時有何須要留意？不少人會參考英國不同的格價網，例如：Uswitch、Look After My Bills、Compare The Market等，因為除了可比較British Gas、SSE、E.ON、EDF Energy、npower、Scottish Power等六大能源供應商（BIG SIX）外，亦網羅了其他各大小公司的收費計劃，但面對不同的價目表，是否揀Unit Rate最平的供應商一定最抵，還有甚麼細節要留意？

格價時認清三大收費項目：Unit Rate、Standing Charge、Exit Fees

英國的能源收費是以每千瓦小時（kWh）顯示，每度電力或氣體的Unit Rate收費越高，每月所繳交的費用亦相對較高，但在比較不同供應商的收費計劃時，還要留意會否徵收Standing Charge及Exit Fees。Standing Charge是供應商提供能源服務的基本收費，每月劃一收費，一經開通服務，即使你沒有使用任何電力或氣體都要繳付。有供應商會提供零Standing Charge，但其Unit Rate則可能較高；若選擇每月定額自動扣數（Direct Debit），有公司會提供Standing Charge減免優惠。至於Exit Fees則可解讀為提早分手費，不少收費計劃都是為期12個月，如果有列明Exit Fees的話，通常在合約到期前49天提早終結服務，就要徵收Exit Fees。大家做決定之前，要看清楚細節。

推免費家居暖氣電力維修、入油優惠吸客 有公司不設客戶服務熱線

除了以上三項收費外，供應商亦不時推出優惠吸客，例如British Gas就為新客戶提供家居暖氣以至渠務及電力維修的首年免費保障；而Shell Energy的客戶就可獲入油優惠等等。另外，不少能源供應商只提供網上或電話應用程式的客戶服務，有些更指明沒有客戶服務熱線，習慣有人服侍的香港人要留意一下。值得留意是，截至2020年3月31日，有39％英國家庭及小型企業已轉用智慧電錶 （smart meter），其電子顯示屏讓大家可更隨時掌握自己的電力及氣體用量，同時毋須每月向供應商報錶，而為了鼓勵大家轉型智慧家居新生活，有供應商的優惠計劃只限予願意安裝智慧電錶的用戶。

選用同一間電力及氣體供應商 未必有着數

根據格價網Compare the Market的資料，截至2020年6月，有49家供應商同時供應電力和氣體，當中有公司會提供折扣優惠予兩者一併選擇者，但不要被小恩小惠蒙蔽，有時選用兩間不同的供應商可能還更化算呢。當然如果差少少錢，不想麻煩的朋友，單一供應商確實帶來不少便捷，起碼有甚麼問題查詢，都只需要找一個對口跟進。

減少碳排放 為永續未來出一分力

當然不是所有決定都以價錢衡量的，我們更應為地球的永續未來而努力。再生能源是全球大趨勢，不少英國能源供應商如E.ON、Octopus Energy、So Energy、OVO等都有提供100％可再生電力，甚至每月加少少錢，則可升級至綠色能源計劃，實現零碳排放，為地球出一分力。

撰文、攝影：Sabrina@香港人在英國新生活

Facebook及MeWe專頁「香港人在英國新生活」版主，到英國做開荒牛，成立公關公司DDUK。與丈夫帶住一子一女，由零開始，一家四口，冇人冇物移居英國，展開新生活。

編輯：洪慧冰、鄒仲安

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！