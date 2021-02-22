中醫的「面癱」，大概等於現代醫學中的特發性面神經麻痹（idiopathic facial palsy）或稱貝爾麻痺（Bell palsy），特徵是一側面部表情肌突然癱瘓，發病無分年齡，起病急速，可於數小時或3天內發生並達至高峰。從中醫角度，面癱病有以下10個臨床表徵：

面癱十大臨床表徵

1.耳後耳突區麻痺

2.耳內／下頜疼痛

3.額紋消失，不能皺額蹙眉

4.眼睛不能完全閉合

5.鼻唇溝變淺

6.口角下垂，口水容易流出

7.露齒時口會歪向一側

8.鼓腮困難

9.舌前2／3味覺喪失

10.聽覺過敏

面癱3大發病成因

1. 風邪入中：多由身體正氣不足、外邪乘虛而入引起，這種外邪以風邪為主，同時夾雜寒熱邪氣，侵犯面部陽明經絡而致。

2. 痰濁阻絡：日常飲食肥甘厚味，積聚生痰，或長時間處於潮濕環境，聚濕成痰，痰濁阻礙面部經絡氣血正常運行引致。

3. 經絡失養：氣血不足不能上奉於頭面，日久面部經絡失養，肌肉鬆弛不收而致。

中醫治療針灸為主

中醫治療以針灸為主，再配合中藥。由於面癱多個發病位置屬於中醫陽明經絡，針灸會取陽明經局部取穴為主，選面部的四白、巨髎、地倉、頭維、下關、頰車等穴，再加上面部正中線任督脈的經穴進行治療。中藥方面則會根據病人發病機理，在辨証論治的基礎上加入全蠍、地龍等熄風通絡中藥。面癱病如盡快得到醫治，一般預後良好，大部份患者都能痊癒。

面癱5大注意事項

1. 患者可不時輕輕按摩患部，以加速局部血液循環，有助加快肌肉恢復正常。

2. 可熱敷，但避免使用濕毛巾，應用乾布包裹暖袋較合適。

3. 避免吹風受寒，以免經絡再受刺激。

4. 發病期間注意飲食，宜選擇有益富營養食物，避免辛辣、肥膩、熱毒食物，可有利康復。

5. 若眼睛無法閉合，睡眠時須戴眼罩，阻擋灰塵或不潔物入眼，以防細菌感染。

撰文：李浩然醫師

編輯：鄒仲安

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