2011年創辦暗網市場「絲綢之路」，2013年因洗黑錢、電腦入侵、串謀販毒等罪項，最終被判終生監禁的美國公民Ross William Ulbricht，在他經營「絲綢之路」的短短兩年間，改變了整個暗網的生態，不僅帶動了Bitcoin虛擬貨幣在暗網流通，同時也在暗網使用者之間，建立了一個極具凝聚力的社群。在美國政府眼中，Ross William Ulbricht是一個十惡不赦的大毒梟，但原來在一部份人，尤其是「絲綢之路」的用戶和賣家的眼中，卻是自由的象徵，是一個抵抗政權的草莽英雄。

「絲綢之路」是一個活躍於2011至2013年間的暗網市場，在該網站中，你能找到大部份違禁藥物以及各種非法商品，被喻為一個犯罪者的天堂。與大部份暗網簡陋的頁面、糟糕的使用體驗不同，「絲綢之路」堪比暗網界的eBay和亞馬遜公司：極重視站內的消費者權益、設立各種信用評分的機制、杜絕賣家的不良行為；同時也重視用家的使用體驗，鼓勵用家回饋意見以改進網站，為網站凝聚了一群死忠用家。

不僅如此，「絲綢之路」更設有論壇服務，讓用家在論壇建立不同的社團和興趣群組。以Ross William Ulbricht為例，他就在論壇上建立過讀書會，也會分享他個人對經濟學和政治觀的看法，這一連串的動作，使「絲綢之路」從單純一買一賣的市場，逐漸變成了一個暗網間的社群。而更鮮為人知的是，「絲綢之路」並不是一個純粹的犯罪市場，網站禁絕兒童色情、贓物等商品，究其原因，居然是因為他們自稱「絲綢之路」是一個謹守自由主義、「不傷害他人」原則的網站。

在網站被FBI查封、Ross William Ulbricht身陷囹圄的八年後，聲援他的聲音仍不絕於耳，當中更不乏社會名人，認為對他的判刑過重。他的家人和聲援者，甚至在去年呼籲當時的總統特朗普特赦他，可見這個傳奇人物的巨大影響力。如果像美國政府所言，他只是一個大毒梟，何來會有這麼多的聲援？在另一方面，其聲援者為他開脫的理由，又是甚麼？這一集《暗網奮鬥室》將會帶你快速瀏覽他的一生，看看他如何從一個品學兼優的理科生，慢慢變成一個暗網傳奇罪犯，並最終走進牢獄的故事。

策劃：林京賢

攝影：魏沛賢、倫星揚

編輯：鄒仲安

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